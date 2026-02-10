النفطي يشارك في أثيوبيا في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والقمة الإيطالية- الإفريقية الثانية

يترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي ستنعقد يومي 11 و12 فيفري الجاري، والدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد يومي 14 و15 من نفس الشهر، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي سيتم خلالها إطلاق محور المنظمة لسنة 2026: "ضمان النفاذ الدائم للمياه لتحقيق أجندة الاتحاد الافريقي 2063".وستبحث الدورة 39 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تهمّ العمل الإفريقي المشترك في القارة ومستقبله، ومن بينها بالخصوص مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، وأوضاع السلم والأمن في القارة، وإصلاح مجلس الأمن الدولي ومشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.وستشهد القمة، انتخاب أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاندماج القاري، ودعم مسارات التعافي والتنمية الشاملة، وذلك بهدف تعزيز التضامن القاري والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.وستكون المشاركة التونسية في أشغال هذه القمة، مناسبة للتأكيد مجددا على التزام تونس بالبعد الإفريقي الذي يميّز سياستها الخارجية، وانخراطها الفاعل في العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، وتعزيز مساهمتها في الجهود الرامية إلى ترسيخ السلم والأمن، ودفع مسارات التنمية المستدامة والتعاون المثمر بين بلدان القارة.كما ستكون مشاركة تونس، مناسبة لتجديد مواقفها إزاء بعض المسائل المطروحة ضمن جدول أعمال القمة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة.وسيُجري وزير الخارجية، على هامش أشغال هذه القمة، لقاءات ثنائية مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، لا سيما قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى ممثّلي عدد من المنظّمات الاقليمية والدوليّة والتجمّعات الاقتصاديّة الكبرى، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الإفريقي وهياكله المختلفة، ومتابعة عدد من الملفات التي تهمّ تونس.كما سيعقد لقاءات مع نظرائه من الدول الإفريقية والأجنبية، بهدف دعم علاقات التعاون الثنائي وتطويرها، وتعزيز التنسيق والتشاور على المستوى متعدد الأطراف، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى، سيمثّل وزير الخارجية تونس في القمة الإيطالية - الافريقية الثانية، التي ستلتئم يوم 13 فيفري الجاري بالعاصمة الأثيوبية، للنظر في عدد من المسائل التي تهمّ الشراكة الايطاليّة-الافريقيّة.