وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات ومركزا لاستخلاص المحاصيل بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 18 Janvier 2026
      
قررت وزارة المالية احداث قباضات مالية جديدة لمزيد تقريب الخدمات من المواطنين وتطوير آليات استخلاص الموارد العمومية في عدد من الجهات

وفي هذا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جانفي 2026، يتم بموجبه إحداث ثلاث قباضات مالية جديدة تتولى تنفيذ كافة المشمولات الموكولة قانوناً للقباضات المالية،


وشمل هذا الاحداث ولاية صفاقس وتحديدا القباضة المالية بالغريبة وولاية سيدي بوزيد اساساً القباضة المالية بـسيدي علي بن عون و
ولاية أريانة وتحديدا القباضة المالية بسيدي ثابت


وفي سياق متصل، تضمن القرار إحداث مركز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاص بولاية القصرين

ووفقاً للفصل الثاني، سيتولى هذا المركز أساساً قبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاص (التبغ والموقيد) الموزعة من قبل مراكز التوزيع التابعة لكل من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحيين التنظيم الإداري والمحاسبي للمراكز العمومية التابعة لوزارة المالية، واستناداً إلى مجلة المحاسبة العمومية والنصوص المنظمة لقطاع التبغ في تونس
الأحد 18 جانفي 2026 | 29 رجب 1447
