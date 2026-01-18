وزارة المالية تحدث قباضات مالية جديدة في ثلاث ولايات ومركزا لاستخلاص المحاصيل بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6863cd983c5f55.24637171_ojfpilnghkeqm.jpg width=100 align=left border=0>

قررت وزارة المالية احداث قباضات مالية جديدة لمزيد تقريب الخدمات من المواطنين وتطوير آليات استخلاص الموارد العمومية في عدد من الجهات



وفي هذا صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 15 جانفي 2026، يتم بموجبه إحداث ثلاث قباضات مالية جديدة تتولى تنفيذ كافة المشمولات الموكولة قانوناً للقباضات المالية،







وشمل هذا الاحداث ولاية صفاقس وتحديدا القباضة المالية بالغريبة وولاية سيدي بوزيد اساساً القباضة المالية بـسيدي علي بن عون و

ولاية أريانة وتحديدا القباضة المالية بسيدي ثابت





وفي سياق متصل، تضمن القرار إحداث مركز لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاص بولاية القصرين



ووفقاً للفصل الثاني، سيتولى هذا المركز أساساً قبض الأموال المتأتية من بيع منتوجات الاختصاص (التبغ والموقيد) الموزعة من قبل مراكز التوزيع التابعة لكل من الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان



