Babnet   Latest update 14:10 Tunis

سفارة الجمهورية التونسية ببرلين تنظم تظاهرة اقتصادية تونسية ألمانية في مجال الصناعات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968d53d9cdb14.63003957_gohjilqnfkpem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 12:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
من المنتظر أن تنظم، سفارة الجمهورية التونسية ببرلين، تظاهرة بتقنية الفيديو (عن بعد)، لفائدة أبناء الجالية المقيمة بألمانيا والمهتمة بالشان الاقتصادي، وذلك يوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري.

وتستهدف هذه التظاهرة أيضا الشركات الناشطة في تونس في مجال الصناعات الغذائية الراغبة في تصدير منتجاتها، بما فيها زيت الزيتون، أو تعزيز صادراتها نحو السوق الالمانية.


ودعت السفارة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أبناء الجالية المهتمين بالمشاركة في هذه التظاهرة، سواء منهم الراغبين في استيراد هذه المنتجات بصفة مهنية أو تمثيل هذه الشركات في ألمانيا، إلى الاتصال بمصالحها على البريد الالكتروني التالي(m.chamtouri@diplomatie.gov.tn).


ويتعين ذكر بيانات الاتصال (الاسم واللقب والهاتف والبريد الالكتروني والمهنة)، علما وأن المشاركة ستكون عن بعد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321943

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet19°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026