سفارة الجمهورية التونسية ببرلين تنظم تظاهرة اقتصادية تونسية ألمانية في مجال الصناعات الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968d53d9cdb14.63003957_gohjilqnfkpem.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر أن تنظم، سفارة الجمهورية التونسية ببرلين، تظاهرة بتقنية الفيديو (عن بعد)، لفائدة أبناء الجالية المقيمة بألمانيا والمهتمة بالشان الاقتصادي، وذلك يوم الثلاثاء 27 جانفي الجاري.



وتستهدف هذه التظاهرة أيضا الشركات الناشطة في تونس في مجال الصناعات الغذائية الراغبة في تصدير منتجاتها، بما فيها زيت الزيتون، أو تعزيز صادراتها نحو السوق الالمانية.







ودعت السفارة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أبناء الجالية المهتمين بالمشاركة في هذه التظاهرة، سواء منهم الراغبين في استيراد هذه المنتجات بصفة مهنية أو تمثيل هذه الشركات في ألمانيا، إلى الاتصال بمصالحها على البريد الالكتروني التالي(m.chamtouri@diplomatie.gov.tn).





ويتعين ذكر بيانات الاتصال (الاسم واللقب والهاتف والبريد الالكتروني والمهنة)، علما وأن المشاركة ستكون عن بعد. ودعت السفارة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أبناء الجالية المهتمين بالمشاركة في هذه التظاهرة، سواء منهم الراغبين في استيراد هذه المنتجات بصفة مهنية أو تمثيل هذه الشركات في ألمانيا، إلى الاتصال بمصالحها على البريد الالكتروني التالي(m.chamtouri@diplomatie.gov.tn).ويتعين ذكر بيانات الاتصال (الاسم واللقب والهاتف والبريد الالكتروني والمهنة)، علما وأن المشاركة ستكون عن بعد.