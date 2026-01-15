الرابطة الثانية: مستقبل القصرين يعزز صفوفه بأربعة لاعبين ويفكّ ارتباطه مع خمسة آخرين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6155d1a6df8567.80403130_pimgknofeqjlh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المستقبل الرياضي بالقصرين الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن تعزيز صفوفه بأربعة لاعبين، أمس الاربعاء.

وتمكن مستقبل القصرين الذي يحتل المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية للبطولة برصيد 21 نقطة، من التعاقد مع متوسط الميدان الدفاعي محمد الشلي قادما من نادي الشعاع الرواندي، والظهير الايمن وسام الجربي قادما من القلعة الرياضية والجناح الايمن ايهاب الطرودي قادما من الملعب القابسي، وابن الفريق معتز ابو القاسم الذي يشغل خطة صانع ألعاب، العائد من تجربة مع نادي الريان السعودي.







وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة التسييرية لفريق عاصمة السباسب المنجي البرهومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، التوصل الى فكّ الارتباط رسميا مع الخماسي بهاء الدين البراهمي وأحمد العجال وغيث الصالحي ووائل الشهايبي وعلاء الدين عطية.