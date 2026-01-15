الدورة السادسة من تظاهرة "يوم انترنت آمن" يوم الجمعة 06 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968c56560f2c0.09378837_gklpfjohnqmei.jpg width=100 align=left border=0>

ينظم، المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، الدورة السادسة من تظاهرة "يوم انترنت آمن"، وذلك يوم الجمعة 06 فيفري 2026.



وتهدف هذه التظاهرة، التي تنتظم باشراف وزارة التربية، الى توعية الشباب بمخاطر الانترنت مثل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز وتلقينهم قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول.







يشار الى أن تظاهرة "يوم إنترنت آمن"، هي حدث عالمي سنوي لتوعية الشباب بمخاطر الإنترنت ويتم الاحتفال به في تونس، في شهر فيفري من كل سنة بالتزامن مع "اليوم العالمي للانترنت الامن"، من خلال حملات وطنية وأنشطة مدرسية تتضمن ورشات حضورية وعن بعد للتلاميذ والمربين لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وسيتم تنظيم هذه التظاهرة حضوريا بالمقر الرئيسي للمركز الكائن بالمنار كما يمكن متابعتها عن بعد.ويتضمن البرنامج ورشات تحسيسية وأنشطة تربوية فضلا عن توفير موارد رقمية للمربين والتلاميذ.ودعا المركز المربين الراغبين في المشاركة مع تلاميذهم، حضوريا أو عن بعد، الى تعمير الاستمارة بكل دقة قبل، يوم الجمعة 16 جانفي 2026، وذلك عبر الرابط https://sondage.education.tn/index.php/776976?lang=ar يشار الى أن تظاهرة "يوم إنترنت آمن"، هي حدث عالمي سنوي لتوعية الشباب بمخاطر الإنترنت ويتم الاحتفال به في تونس، في شهر فيفري من كل سنة بالتزامن مع "اليوم العالمي للانترنت الامن"، من خلال حملات وطنية وأنشطة مدرسية تتضمن ورشات حضورية وعن بعد للتلاميذ والمربين لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.