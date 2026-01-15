Babnet   Latest update 10:27 Tunis

رئيسة البنك الاوروبي للتنمية في زيارة لتونس من اجل توقيع اتفاقيات استثمار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968b377c209b7.23368869_kinfeplhojgqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 10:27
      
تجري رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، زيارة إلى تونس يومي 15 و16 جانفي 2026، للقاء مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة، وشركاء محليين ودوليين وحرفاء من القطاعين العمومي والخاص، بخصوص دعم النمو الاقتصادي.

وستقوم باسو، مصحوبة بالمسؤولة عن العمليات بالبنك الأوروبي لإعادة والإعمار والتنمية بتونس، نوديرا مانسوروفا، ووفد رفيع المستوى من البنك، أيضا، بتوقيع اتفاقيات استثمار جديدة، فضلا عن اتفاق دعم يموله الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، وفق بلاغ أصدره هيكل التمويل الأوروبي أمس، الإربعاء.


وستلتقي المسؤولة عن البنك، خلال زيارتها لتونس، رئيس الجمهورية، قيس سعيد. كما ستلتقي برئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ تونس لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سمير عبد الحفيظ.


كما ستلتقي باسو بمسؤولين عن هياكل مالية دولية وشركاء تجاريين.

وستركز المحادثات على الأولويات المشتركة، ومن بينها فتح آفاق الفرص الاقتصادية من خلال تمويل القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات المستديمة في الطاقة والبنية التحتية، وأيضا، الحوكمة الاقتصادية والمؤسسات العمومية.

وقالت باسو عن زيارتها لتونس، وفق ما أورده البلاغ، "سعيدة بزيارة تونس لتأكيد شراكتنا المستديمة. ونعرب عن التزامنا بدعم نمو اقتصادي، يمكن من إحداث مواطن شغل فعلية، خصوصا، للشباب والفئات الهشّة، مع تعزيز القطاع الخاص، الذّي يشكل رافعة التنمية. وبالتوازي نحن على استعداد لدعم تونس في تحقيق انتقالها نحو اقتصاد قادر على المقاومة ومستديم وأخضر".

وفي هذا الصدد سيتم، الخميس، التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تطوير الطاقات المتجددة في البلاد.

ويتعلّق الأمر بدعم جديد سيعمل، بحسب البنك، على تقوية البنية التحتية في تونس المتعلّقة بمشاريع الطاقات المتجددة وسيسهم مباشرة في تقدم برنامج تونس لانتاج 1،7 جيغاواط باعتماد الطاقات المتجددة، فضلا عن هدف انتاج 35 بالمائة من الكهرباء باعتماد مصادر مستديمة في أفق سنة 2035، وفق ما هو متوقع ضمن مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون الطاقي.

منذ إطلاق تعاونها مع تونس سنة 2012، قام البنك باسناد تمويلات فاقت 3 مليار أورو لفائدة 89 مشروعا عبر مختلف مناطق البلاد، 65 بالمائة منها في القطاع الخاص.
