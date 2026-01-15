البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يلاقي المحرق البحريني اليوم في نصف النهائي
يواجه النجم الرياضي الساحلي، اليوم الخميس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر، منافسه المحرق البحريني، في الدور نصف النهائي الأوّل للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا بـقصر الرياضة بالمنزه.
وكان النجم الساحلي قد ضمن مقعده في المربّع الذهبي عقب فوزه، أمس الأربعاء، في الدور ربع النهائي على السيب العماني بنتيجة 3–0، في حين تأهّل المحرق البحريني بعد تغلّبه على قطر القطري بنفس النتيجة 3–0.
برنامج بقية مباريات اليومويُقام نصف النهائي الثاني اليوم الخميس أيضًا، بداية من الساعة السادسة مساءً، ويجمع بين السويحلي الليبي والشرطة القطري.
وكان السويحلي قد ترشّح بعد فوزه على مواطنه الاتحاد الليبي بنتيجة 3–2، في حين بلغ الشرطة القطري هذا الدور إثر انتصاره على الترجي الرياضي التونسي بنفس النتيجة 3–2.
الدور الترتيبي (من 5 إلى 8)وسيخوض الترجي الرياضي منافسات الدور الترتيبي لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث يلاقي اليوم الخميس الاتحاد الليبي بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فيما تجمع المباراة الثانية السيب العماني وقطر القطري على الساعة الثانية بعد الظهر.
النتائج الكاملة للدور ربع النهائيالأربعاء 14 جانفي 2026
* النجم الرياضي الساحلي × السيب العماني: 3–0
* الاتحاد الليبي × السويحلي الليبي: 2–3
* الترجي الرياضي التونسي × الشرطة القطري: 2–3
* قطر القطري × المحرق البحريني: 0–3
برنامج الخميس 15 جانفي 2026الدور الترتيبي (5–8):
* 12:00 – الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد الليبي
* 14:00 – السيب العماني × قطر القطري
الدور نصف النهائي:
* 16:00 – النجم الرياضي الساحلي × المحرق البحريني
* 18:00 – الشرطة القطري × السويحلي الليبي
