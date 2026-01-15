Babnet   Latest update 10:27 Tunis

البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يلاقي المحرق البحريني اليوم في نصف النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6968a750aa6b98.51009024_gjoqnehifklpm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 09:36 Lecture 1 min, 14 sec
      
يواجه النجم الرياضي الساحلي، اليوم الخميس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر، منافسه المحرق البحريني، في الدور نصف النهائي الأوّل للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا بـقصر الرياضة بالمنزه.



وكان النجم الساحلي قد ضمن مقعده في المربّع الذهبي عقب فوزه، أمس الأربعاء، في الدور ربع النهائي على السيب العماني بنتيجة 3–0، في حين تأهّل المحرق البحريني بعد تغلّبه على قطر القطري بنفس النتيجة 3–0.

برنامج بقية مباريات اليوم

ويُقام نصف النهائي الثاني اليوم الخميس أيضًا، بداية من الساعة السادسة مساءً، ويجمع بين السويحلي الليبي والشرطة القطري.
وكان السويحلي قد ترشّح بعد فوزه على مواطنه الاتحاد الليبي بنتيجة 3–2، في حين بلغ الشرطة القطري هذا الدور إثر انتصاره على الترجي الرياضي التونسي بنفس النتيجة 3–2.

الدور الترتيبي (من 5 إلى 8)

وسيخوض الترجي الرياضي منافسات الدور الترتيبي لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث يلاقي اليوم الخميس الاتحاد الليبي بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فيما تجمع المباراة الثانية السيب العماني وقطر القطري على الساعة الثانية بعد الظهر.

النتائج الكاملة للدور ربع النهائي

الأربعاء 14 جانفي 2026

* النجم الرياضي الساحلي × السيب العماني: 3–0
* الاتحاد الليبي × السويحلي الليبي: 2–3
* الترجي الرياضي التونسي × الشرطة القطري: 2–3
* قطر القطري × المحرق البحريني: 0–3

برنامج الخميس 15 جانفي 2026

الدور الترتيبي (5–8):

* 12:00 – الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد الليبي
* 14:00 – السيب العماني × قطر القطري

الدور نصف النهائي:

* 16:00 – النجم الرياضي الساحلي × المحرق البحريني
* 18:00 – الشرطة القطري × السويحلي الليبي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321928

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:59
17:28
15:06
12:36
07:31
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet18°
15° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
19°-11
17°-12
16°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25493,6
  • (14/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36394 DT
  • (14/01)
  • 1 $ = 2,90640 DT
  • Solde Compte du Trésor     (14/01)     1254,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (14/01)   26767 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026