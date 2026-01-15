البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة: النجم الساحلي يلاقي المحرق البحريني اليوم في نصف النهائي

يواجه النجم الرياضي الساحلي، اليوم الخميس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر، منافسه المحرق البحريني، في الدور نصف النهائي الأوّل للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا بـقصر الرياضة بالمنزه.







برنامج بقية مباريات اليوم





الدور الترتيبي (من 5 إلى 8)



النتائج الكاملة للدور ربع النهائي



برنامج الخميس 15 جانفي 2026



وكان النجم الساحلي قد ضمن مقعده فيعقب فوزه، أمس الأربعاء، في الدور ربع النهائي علىبنتيجة، في حين تأهّل المحرق البحريني بعد تغلّبه علىبنفس النتيجةويُقاماليوم الخميس أيضًا، بداية من، ويجمع بينوكان السويحلي قد ترشّح بعد فوزه على مواطنهبنتيجة، في حين بلغ الشرطة القطري هذا الدور إثر انتصاره علىبنفس النتيجةوسيخوض الترجي الرياضي منافسات الدور الترتيبي لتحديد المراكز من، حيث يلاقي اليوم الخميسبداية من، فيما تجمع المباراة الثانيةعلى الساعة* النجم الرياضي الساحلي × السيب العماني:* الاتحاد الليبي × السويحلي الليبي:* الترجي الرياضي التونسي × الشرطة القطري:* قطر القطري × المحرق البحريني:– الترجي الرياضي التونسي × الاتحاد الليبي– السيب العماني × قطر القطري– النجم الرياضي الساحلي × المحرق البحريني– الشرطة القطري × السويحلي الليبي