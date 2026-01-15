Babnet   Latest update 07:49 Tunis

ورشة عمل لعرض نتائج مسار إشهاد مراكز التّكوين المهني وفق المواصفة الدوليّة إيزو 21001

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69681325ac5fb3.20980523_eimfhplqnogkj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 15 Janvier 2026
      
انعقدت يوم الأربعاء، ورشة عمل خصّصت لعرض النتائج المحقّقة في إطار مشروع إشهاد مراكز التّكوين المهني وفق المواصفة الدوليّةISO 21001  الخاصة بجودة الخدمات، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج التّكوين المندمج مع القطاع الخاصّ الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانيّة للتعاون الدولي ويستهدف قطاعات السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج.

وتم خلال أشغال الورشة، التي افتتحها  بالعاصمة، وزير التشغيل والتكوين المهني،رياض شوّد رفقة سفيرة المانيا بتونس  إليزابيت ولبارز،حسب بلاغ نشرته الوزارة، تقديم جملة من العروض الخاصة بمتابعة مدى تقدم تنفيذ هذا المشروع بالاضافة إلى  تثمين التجارب الناجحة وأفضل الممارسات داخل مراكز التكوين المهني المنخرطة في هذا المسار.


وأّكد الوزير بالمناسبة، على أنّ إشهاد مراكز التّكوين المهني يتنزل في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواكبة منظومة التكوين المهني للمعايير الدولية المعترف بها، بما يساهم في تطوير أداء المؤسسات الإقتصادية والرفع من قدرتها التنافسية من خلال رفع جودة الخدمات التكوينية وتحسين قابلية تشغيل خريجي منظومة التكوين ومزيد ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية.
واضاف شوّد أنّ إرساء منظومة الجودة في التكوين المهني مرحلة جوهرية بعد الحرص على تحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات وتحيين البرامج والهندسة البيداغوجية، يتطلب تطوير الكفايات والقدرات لتنزيل معايير الجودة وتفعيلها على أرض الواقع.

وثمّن من ناحية أخرى، مستوى التعاون التونسي الألماني في مجال بلورة وتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف تطوير محور الجودة ومرافقة سبعة مراكز تكوين مهني راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني ومؤسستين تكوينيتين ترجعان بالنظر لوكالة التكوين في مهن السياحة، في مسار اعتماد وتطبيق متطلبات مواصفة ISO 2025-21001 للجودة في التكوين المهني لضمان أكثر إدماج في سوق الشغل الوطنية والدولية.
من جهتها أعربت سفيرة ألمانيا بتونس، عن استعداد بلادها لمزيد دعم التعاون الفني المشترك مع وزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل مزيد تطوير منظومة التكوين المهني وتحسين قابلية تشغيل الخريجين وتعزيز إدماجهم المهني، مؤكدة أنّ ولوج مسار إرساء الجودة وفق المعايير الدولية يعدّ نقلة إستراتيجية ونوعية للتكوين المهني في مختلف بلدان العالم.
و حضر أشغال هذه الورشة أعضاء لجنة قيادة المشروع وعدد من إطارات الوزارة مركزيا وجهويا والمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني المعنيين والمديرين العاميين للهياكل تحت الإشراف والمدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة ومديري مراكز التكوين المهني المعنية بالمشروع، وعن الجانب الألماني، دياتر برور ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من ممثلي الوكالة.
 
 
 
 
