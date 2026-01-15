Babnet   Latest update 08:11 Tunis

جلسة عمل في وزارة الفلاحة تنظر في واقع الارشاد الفلاحي الميداني

Publié le Jeudi 15 Janvier 2026 - 08:11
      
نظر المشاركون في جلسة عمل، عقدت يوم الاربعاء بالعاصمة، في واقع الإرشاد الفلاحي الميداني وآفاق تطويره وذلك في إطار دعم المنظومة الفلاحية وتعزيز دور الإرشاد الفلاحي في تحقيق التنمية المستدامة

وتم خلال الجلسة المنعقدة بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، استعراض وضعية منظومة الإرشاد الفلاحي والتحديات التي تواجهها، خاصة في ما يتعلّق بنقص الموارد البشرية، وتطوّر حاجيات الفلاحين، وضرورة مواكبة التحولات المناخية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع.


وأبرز المشاركون في الجلسة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم، أهمية تحديث آليات الإرشاد واعتماد مقاربات تشاركية تقوم على القرب من الفلاحين والإنصات لمشاغلهم، بما يساهم في تحسين الإنتاجية وجودة المنتوجات الفلاحية فضلا عن دمج بعض المؤسسات، حيث تم تقديم سيناريوهات في الغرض بهدف ارساء جهاز وطني رائد في التكوين والارشاد.
وتطرقوا إلى سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من إدارات مركزية وهياكل جهوية ومراكز بحث وتكوين، مؤكّدين أهميّة توظيف الرقمنة والتقنيات الحديثة في إيصال المعلومة والإرشاد الفني، بما يضمن سرعة النفاذ إلى المعلومة ودقتها من خلال تقديم رسالة موحدة للفلاحين والبحارة.

و شدّد المتدخلون على الدور المحوري للإرشاد الفلاحي في مرافقة صغار الفلاحين ودعمهم لاعتماد الممارسات الفلاحية الجيدة، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في المحافظة على القطاع الفلاحي والصيد البحري وتنميته في ظل التغيرات المناخية.
وأوصى وزير الفلاحة بالمناسبة بالعمل على إعادة هيكلة منظومة الإرشاد الفلاحي وتطوير برامج التكوين المستمر للمرشدين، وبإحداث فريق عمل يُعهد إليه التفكير في السيناريوهات المقدّمة ومراجعتها وتعميقها والبناء عليها، في أجل لا يتجاوز شهرين وبضرورة متابعة تنفيذ هذه التوصيات بما يضمن نجاعة أكبر للإرشاد الفلاحي ودوره في دفع عجلة التنمية الفلاحية في تونس.
وحضر الجلسة الكاتبة العامة للوزارة  ورئيسة مؤسسة  البحث والتعليم العالي الفلاحي والمكلف بتسيير وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي وعدد من الإطارات المركزية والجهوية المعنية بالوزارة.
الخميس 15 جانفي 2026 | 26 رجب 1447
