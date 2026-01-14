البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة – الدور ربع النهائي: الترجي الرياضي ينهزم أمام الشرطة القطري (2–3)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69680b9ed9afd9.51267001_pjhefqkonimgl.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأربعاء، أمام الشرطة القطري بنتيجة 2–3، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا بـقصر الرياضة بالمنزه.



وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 23–25، 25–15، 23–25، 25–19، 13–15، في مواجهة اتّسمت بالندية والإثارة حتى الشوط الخامس الحاسم.







وكان النجم الرياضي الساحلي قد ضمن في وقت سابق من اليوم تأهّله إلى المربّع الذهبي، عقب فوزه على السيب العماني بثلاثة أشواط دون رد.





نتائج الدور ربع النهائي

* النجم الرياضي الساحلي × السيب العماني: 3–0

* الاتحاد الليبي × السويحلي الليبي: 2–3

* الترجي الرياضي التونسي × الشرطة القطري: 2–3

* قطر القطري × المحرق البحريني: تقام مساء اليوم



وتتواصل منافسات البطولة باستكمال بقية مواجهات ربع النهائي، تمهيدًا لتحديد أطراف الدور نصف النهائي.

