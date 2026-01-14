20 جانفي: انطلاق الحملة الوطنيّة لإستخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/6/cin.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزراة الداخلية، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عن إطلاق الحملة الوطنيّة لإستخراج بطاقات التعريف الوطنيّة لفائدة تلاميذ الباكالوريا دورة 2027.



وأفادت الوزارة، بأن هذه الحملة تنطلق من 20 جانفي الجاري إلى مُوفى شهر فيفري 2026 ، باستخدام منصّة رقميّة نمُوذجيّة تعتمدُ آليّة الترابط البيني، بهدف تقريب الخدمة من التلاميذ وتحسين جودتها وتقليص الوثائق الإداريّة.





