محمد المنصوري يدعو الى ضرورة مراجعة امتيازات بطاقة الاعاقة الرقمية قبل اطلاقها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ebe9d7dd9819.14959982_jnphgoekmfqil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 14 Janvier 2026 - 20:13
      
دعا رئيس جمعية "إبصار" لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات و ذوي الاعاقة البصرية، محمد المنصوري، اليوم الاربعاء الى ضرورة مراجعة امتيازات بطاقة الاعاقة الرقمية المزمع تعميم اطلاقها في غضون السنة الجارية واضافة امتيازات جديدة لتكون ذات جدوى حسب تقديره.

وأكد محمد المنصوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البطاقة الجديدة لا تحقق كرامة ذوي/ات الاعاقة بل هي من الاجراءات الضرورية لافتا الى أن غالبية ذوي/ات الاعاقة ليس لديهم دراية ومعرفة بالاعلامية مما يصعب الولوج الى المنصة الرقمية لاسناد بطاقة الاعاقة الذكية فالمنصة وفق تقديره تتطلب توفير الربط مع شبكات الانترنات وسهولة النفاذ.


وشدد على ضرورة مراجعة امتيازات بطاقة الاعاقة الرقمية دون الحاجة الى مراجعة او تنقيح القوانين انما تضمين هذه الامتيازات في خطوة تعويضية على الاعاقة، مطالبا بتخفيض تعريفة النقل الجوي الى 50 بالمائة وتوفير مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية ومجانية الترفيه والاعفاء من الاداء السياحي.


من جهته اعتبر رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يسري المزاتي، ان اطلاق البطاقة الرقمية من شأنه أن يقلص حمل الوثائق واختصار اجراءات تنزيلها وتحيين المعطيات الشخصية لذوي/ات الاعاقة ودعا الى ضرورة توفير آلات السكانار للتثبت من البطاقة فور اطلاقها حتى تكون التجربة ناجعة وفاعلة.

وبطاقة الاعاقة الرقمية هي بطاقة ذكية تحتوي على رمز QR (رمز الاستجابة السريعة) و تسهل الوصول للخدمات وتغني عن الوثائق، عبر "فضاء المواطن" بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتمّ الانطلاق الفعلي في تجربة نموذجية في الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة في 5 ديسمبر 2025 في انتظار تعميمها على كامل الادرات الجهوية للشؤون الاجتماعية.

ولفتت مديرة الوقاية والتأهيل وادماج الاشخاص ذوي الاعاقة بالادارة العامة للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة الرياحي، في تصريح سابق لـ/وات/، الى أن البطاقة الرقمية تحمل نفس امتيازات البطاقة الورقية الحالية.

وأبرزت نجاة الرياحي أن المنصة الرقمية لاسناد بطاقة الاعاقة الذكية تهدف بالخصوص الى تقريب الخدمات من الاشخاص ذوي/ات الاعاقة و تبسيط الاجراءات وتحقيق الترابط البيني بين المنصات الاخرى حتى يشعر ذوي/ات الاعاقة باستقلاليتهم وادمجاهم في العالم الرقمي.
