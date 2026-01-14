البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: النجم الساحلي اول المتاهلين الى المربع الذهبي
اقتطع النجم الرياضي الساحلي، اليوم الأربعاء، بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي للنسخة الرابعة والأربعين من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة، التي تحتضنها تونس إلى غاية 17 جانفي الجاري.
وجاء تأهّل النجم الساحلي إثر فوزه في مباراة ربع النهائي على السيب العماني بنتيجة 3-0، تفاصيلها 25-23، 25-23، 25-13، في اللقاء الذي دار بـقصر الرياضة بالمنزه.
وبهذا الفوز، يكون النجم الساحلي أوّل المتأهّلين إلى المربّع الذهبي.
نتائج وبرنامج بقية مباريات ربع النهائيالأربعاء 14 جانفي 2026
* النجم الرياضي الساحلي × السيب العماني: 3-0
* 15:00 – الاتحاد الليبي × السويحلي الليبي
* 17:00 – الترجي الرياضي التونسي × الشرطة القطري
* 19:00 – قطر القطري × المحرق البحريني
وتتواصل المنافسات اليوم باستكمال مباريات الدور ربع النهائي، على أن تُستأنف الأدوار الحاسمة لاحقًا لتحديد بقية المتأهّلين إلى نصف النهائي.
