الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعتزم اطلاق دعوة للمشاركة قصد الانتفاع بمنحة لاقتناء سيارات كهربائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66eebc9d22f673.99371612_jkmnpliohegqf.jpg width=100 align=left border=0>

تعتزم، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اطلاق دعوة للمشاركة قصد الانتفاع بمنحة، صندوق الانتقال الطاقي، لاقتناء سيارات كهربائية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.



ويمكن للوكالة، وفق بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، دعم المؤسسات المعنية لاقتناء سيارات كهربائية من خلال تمكينها من منحة، صندوق الانتقال الطاقي، المقدرة ب 10 آلاف دينار لتغطية الفارق في السعر وذلك في اطار عقد برنامج يتم امضاؤه بينها وبين المؤسسة المنتفعة.







ودعت، في ذات البلاغ، المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج الى ايداع مطلب في الغرض مصحوب باستمارة معطيات عن المؤسسة حسب الانموذج المصاحب بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أجل أقصاه 13 فيفري 2026، أو عن طريق البريد الالكتروني boc@anme.nat.tn.





ويتم اختيار المؤسسات التي تم التحقق من مطابقة ملفاتها اداريا والتي قامت بايداع مطالبها، بحد أقصى في حدود 100 سيارة كهربائية، وفق ذات المصدر.



يشار الى أن هذه الدعوة تندرج في اطار تطبيق أحكام قرار، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المؤرخ في 31 ديسمبر 2025، والمتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية في المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.

ودعت، في ذات البلاغ، المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا البرنامج الى ايداع مطلب في الغرض مصحوب باستمارة معطيات عن المؤسسة حسب الانموذج المصاحب بمكتب الضبط المركزي للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أجل أقصاه 13 فيفري 2026، أو عن طريق البريد الالكتروني boc@anme.nat.tn.ويتم اختيار المؤسسات التي تم التحقق من مطابقة ملفاتها اداريا والتي قامت بايداع مطالبها، بحد أقصى في حدود 100 سيارة كهربائية، وفق ذات المصدر.يشار الى أن هذه الدعوة تندرج في اطار تطبيق أحكام قرار، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المؤرخ في 31 ديسمبر 2025، والمتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية في المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية.