لحظة تاريخية في لوس أنجلس: إيقاد المرجل يطلق رحلة أولمبياد 2028

جمع منظمو دورة الألعاب الأولمبية 2028 نحو 300 رياضي أولمبي، حالي وسابق، في مدرج لوس أنجلس التذكاري لإيقاد المرجل الأولمبي في الملعب، مستغلين هذا التجمع النادر لإطلاق العد التنازلي العام لعملية بيع تذاكر ألعاب لوس أنجليس الصيفية.

وسيُفتح باب التسجيل لدخول قرعة شراء التذاكر اليوم الأربعاء عند الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي (15.00 بتوقيت غرينتش)، على أن يبقى التسجيل متاحا حتى 18 مارس، لمنح المشجعين فرصة الحصول على تذاكر عند بدء المبيعات في أفريل.

وشهد حفل إيقاد المرجل ‍في الكوليسيوم، الذي استضاف الدورتين الأولمبيتين عامي 1932 و1984، وينتظر أن يحتضن حفل الافتتاح ومنافسات ألعاب القوى في 2028، ​حضور عدد كبير من الرياضيين أصحاب الخبرة الطويلة. ووصف المنظمون الحدث بأنه من أكبر التجمعات التي تضم رياضيين أولمبيين وبارالمبيين خارج إطار ‌المنافسات الرسمية.



وقال رينولد هوفر، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس:"في العام الماضي فقط رأيت بنفسي كيف يتكاتف سكان هذه المدينة وكيف ينهضون لمواجهة أي تحدّ. روح لوس أنجليس لا مثيل لها" في إشارة إلى حرائق الغابات التي اجتاحت بعض أحيائها قبل عام.وأضاف هوفر أن 150 ألف شخص سجلوا بالفعل للتطوع في الألعاب، وقال:"هذا يعني أن 150 ألفا يقولون: أريد أن أكون جزءا ‌من هذا الحدث التاريخي، أريد أن أكون جزءا من دورة لوس أنجليس 2028".وقال كيسي واسرمان، المشرف العام على دورة لوس أنجليس، إن فتح باب التسجيل للحصول على التذاكر يمثل "علامة فارقة" في مسار التنظيم. وأضاف أن أسعار التذاكر ستبدأ من 28 دولارا، مع استهداف طرح ما لا يقل عن مليون تذكرة بهذا السعر، مشيرا ‍إلى أن نحو ثلث التذاكر سيكون أقل من 100 دولار. وبموجب الإجراءات المعتمدة، سيتم إدخال المسجلين في سحب عشوائي يمنحهم فترات زمنية محددة لشراء التذاكر. وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس إن الفترات الزمنية للدفعة الأولى ستحدد بين التاسع والتاسع عشر من أفريل، على أن تُرسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني بين 31 مارس والسابع من أفريل. وستشمل الدفعة الأولى تذاكر حفلي الافتتاح والختام. كما ستفتح نافذة بيع محلية مسبقة بين الثاني والسادس من أفريل لسكان مقاطعات مختارة في جنوب كاليفورنيا ​وأوكلاهوما، حيث ستُقام منافسات الكانوي المتعرج والسوفت بول.ومن ‌المقرر طرح تذاكر دورة الألعاب البارالمبية في عام 2027. وعلى هامش الحدث، قالت جانيت إيفانز، رئيسة لجنة الرياضيين في دورة لوس أنجليس والسباحة الحائزة على الميدالية الذهبية، إن الألعاب الأولمبية تملك ​قدرة فريدة على توحيد الناس من مختلف أنحاء العالم. وأضافت "الألعاب الأولمبية هي أكبر تجمع عالمي في زمن السلم. نحن محظوظون بقدرتنا على استضافتها هنا في لوس أنجليس وخوض تلك التجربة". أما السباح البارالمبي جمال ​هيل، فقال إنه تأثر برؤية شعلة المرجل متقدة تحت شمس لوس أنجليس، مضيفا "لم أشعر بالدفء الجسدي، لكن قلبي خفق قليلا". وتابع "العالم كله قادم إلى لوس أنجليس 2028".