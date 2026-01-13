بن عروس: مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية يتحصّل على المركز 14 في تصنيف مؤسسات ومراكز البحوث العربية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6036a4f6caa4d6.44751798_qpfngeiohkmlj.jpg width=100 align=left border=0>

تحصّل مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية من ولاية بن عروس على المركز الرابع عشر في الإصدار الرابع من تصنيف مركز البحوث " سيماقو" لمؤسسات ومراكز البحوث العربية لسنة 2025، وذلك باعتبار جميع المؤشرات المعتمدة في تصنيف مراكز ومؤسسات البحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذي شمل 317 مؤسسة ومركز بحث علمي.

وتأتي هذه المرتبة في سلم التصنيفات على المستوى الاقليمي، وفق مدير عام المركز، شكري مسعود، في انسجام مع المجهودات البحثية التي يقوم بها الباحثون في المركز، وقيمة البحوث المنجزة على المستوى التكنولوجي، وفي تطويره لجملة من التقنيات الحديثة، وعمله على البحث على حلول علمية مبتكرة من خلال استخدام جملة من التقنيات المتطورة في مجالات اختصاصه.

ويستند هذا التصنيف على عديد المؤشرات والمقاييس ومن بينها المقالات العلمية المنجزة، والانفتاح على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، وعدد براءات الاختراع المسجلة، واستخدامات التقنيات المبتكرة الصادرة عن المركز في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي، والقيمة العلمية للإصدارات والبحوث وغيرها من المقاييس.





ووفق آخر التحيينات الصادرة عن المركز، تم إنجاز أكثر من 2300 منشور علمي في مجلات علمية محكمة، وأكثر من 50 براءة اختراع، إلى جانب الإسهام في إحداث 5 شركات ناشئة خلال السنة المنقضية.

ووفق نفس المصدر، فإن ترتيب المؤسسات البحثية على اختلافها استنادا الى نتائج الإصدار الرابع من تصنيف مركز البحوث " سيماقو" لسنة 2025 على مستوى الجمهورية، تتصدره مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في المرتبة الثامنة، ثم مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس في المرتبة 12، ثم يأتي تصنيف مركز البيو تكنولوجيا ببرج السدرية في المرتبة 14.

وعلى مستوى تصنيف المراكز البحثية في عمومها، يأتي تصنيف المركز في المرتبة الثانية وطنيا، وباعتبار تصنيف مراكز البحث التابعة للأقطاب التكنولوجية وطنيا يمثل تصنيف المركز باعتماد مجموع المؤشرات والمقاييس المرتبة الأولى من بين مراكز البحث الناشطة في مختلف الأقطاب التكنولوجية على مستوى الجمهورية.



يذكر أن المركز يعمل على 85 مشروعا دوليا في إطار شراكات ثنائية، أو في إطار شراكات متعدّدة الأطراف، الى جانب 50 مشروعا يتم الاشتغال عليها على المستوى الوطني، كما تمت الموافقة على تمويل ثلاثة مشاريع بحثية تقدم بها باحثون بالمركز ضمن برنامج تشجيع الباحثين الشبان بعنوان 2025 والذي تطلقه سنويا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.