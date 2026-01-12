Babnet   Latest update 16:38 Tunis

تشكيل مجموعة صداقة برلمانية تونسية-عراقية أهم محاور لقاء بين سفير تونس لدى بغداد بوفد برلماني عراقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6965146f807e86.74108429_imkhlfgqjneop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 16:32
      
مثلت مسألة تشكيل مجموعة صداقة برلمانية تونسية-عراقية إلى جانب الشروع في إعداد برنامج عمل مشترك وتنظيم تبادل للزيارات بين اللجان البرلمانية في تونس والعراق أهم محاور لقاء جمع سفير تونس لدى بغداد شكري اللطيف، اليوم الإثنين بمقر السفارة، بوفد برلماني عراقي على إثر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق.

وتمّ، وفق بلاغ نشرته الصفحة الإخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية على منصة فايسبوك، تحديد عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية لاسيما في إطار لجنتي التشريع العام والمالية والاتفاق على الانطلاق في ضبط برنامج عمل مشترك فور استكمال تكوين اللجان البرلمانية في العراق.


وأعرب الجانب العراقي، وفق البلاغ ذاته، عن رغبته في الاطلاع على التجربة التونسية في مجال التشريعات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية وجرائم الاتجار بالبشر.


وضم الوفد مستشار رئيس مجلس النواب العراقي ومدير كتلة تيار الموقف الوطني في البرلمان العراقي مهدي خزعل ورئيس كتلة الموقف النيابية في البرلمان ريبوار كريم وعضو مجلس النواب عن كتلة الموقف غالب محمد علي ورئيس كتلة جماعة العدل الكردستانية بالبرلمان أحمد حمه رشيد.
