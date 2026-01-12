مدنين: احداث دائرة بلدية بالراقوبة الشرقية تعزيزا لخدمات بلدية سيدي مخلوف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/659e4725cf8ac0.55408575_nmlifjgepkqho.jpg width=100 align=left border=0>

تعززت بلدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، بدائرة بلدية جديدة بالراقوبة الشرقية، تولى والي مدنين وليد الطبوبي تدشينها نهاية الاسبوع الماضي، لتكون اضافة نوعية هامة لمتساكني المنطقة تساهم في تقريب الخدمات الادارية ودعم العمل البلدي سيما في الاستجابة لمشاغل المواطن ودعم جهود النظافة وجودة الحياة وفق معتمد سيدي مخلوف فتحي بودور.

وتعتبر هذه الدائرة البلدية الجديدة الاولى بعد احداث بلدية سيدي مخلوف سنة 2015، وستساهم في توفير الخدمات الادارية لاهالي سيدي مخلوف وتقريبها منهم وتجنيبهم التنقل الى بلدية مدنين مع توفير الخدمات البلدية من نظافة وتنمية محلية وتنوير وتحسين البنية التحتية والخدمات الجماعية.

يذكر انه تم بعد احداث بلدية سيدي مخلوف، احداث بلدية في بوغرارة ليرتفع عدد البلديات بولاية مدنين الى تسع بلديات.