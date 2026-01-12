Babnet   Latest update 15:22 Tunis

منوبة: إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهذيب حي الحفصية ببرج العامري

أُعطيت، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق تهذيب حي الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة المبرمج بكلفة 2.2 مليون دينار، ضمن البرنامج الوطني للحد من التفاوت الجهوي الذي تنفذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، وفق  تصريح ممثل وحدة الوكالة بولاية منوبة، مراد المهذبي لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.

كان ذلك بإشراف والي منوبة محمود شعيب ومعتمد برج العامري منذر السلامي والنائب صابر الجلاصي وممثلي الوكالة، حيث تمت معاينة الحي السكني الذي سيقع تهيئة مسافة 4.5 كلم من انهجه وطرقاته، وتبليط مساحة 5 الاف متر مربع من أرصفته.

وتم التأكيد، بالمناسبة، على أهمية  هذا المشروع الذي يمثل انتظارات نحو 5 الاف ساكن بالحي منذ سنوات، وعلى ضرورة استحثاث إنجازه في الآجال المحددة بـ240 يوما، وضمان إنجازه بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة، للمساهمة في تعزيز الحركية التنموية وتحسين البنية التحتية وتحسين ظروف عيش المواطنين وتذليل معاناتهم.
وفي سياق متّصل،أشار المهذبي إلى أنه من المنتظر خلال الأسبوع الحالي انطلاق اشغال تهذيب حي بورقبة بالمرناقية المبرمج ضمن نفس البرنامج بكلفة 2.7 مليون دينار، والذي تم بعد إسناد صفقة تنفيذه وتشمل تهيئة مسافة  6.5 كلم من الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وال‘سمنتية، وتحديد مدة انجاز ب 240 يوما  أيضا.
وأضاف أنّ مشروع تهذيب حي الطاحونة بالمرناقية، والذي يندرج  ضمن نفس البرنامج، مازال في مرحلة فرز العروض الخاص به وإاسناد الصفقة التي تشمل تعبيد الطرقات، والترصيف، وتصريف مياه الامطار، والمبرمجة بكلفة تناهز1 مليون دينار .
