توزر: الاذن بانطلاق اشغال معالجة الأجزاء المهترئة من الطريق الوطنية رقم 16 وتقوية جزئها المار على شط الجريد

اعطت مصالح التجهيز بولاية توزر الإذن بانطلاق أشغال اصلاح ومعالجة الأجزاء المهترئة من الطريق الوطنية رقم 16 من مفترق حامة الجريد إلى حدود قرية الشبيكة مع ارجاء التدخل أسبوعا آخر حتى يتم التزود بالمواد المقطعية.



وبيّن المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت النصيبي لصحفية "وات" أن هذه الطريق كانت مصدر تشكيات من المواطنين في الفترة الأخيرة وهي تشهد بشكل يومي حركية سياحية كبيرة جعلتها تحتاج إلى التدخل، واضاف أنّه رغم قيام مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بتنفيذ بعض الإصلاحات إلا أنها كانت غير ناجعة، فتم اسناد صفقة إلى المقاول من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة.



وأشار الى أنه تقرر إثر زيارة وزير التجهيز خلال الشهر الماضي للجزء الرابط بين ولايتي توزر وقبلي من الطريق الوطنية رقم 16، الانطلاق في انجاز دراسة لمعالجة وتقوية هذا الجزء من الطريق وخصوصا الجزء المار على شط الجريد، مبينا أنّه ينتظر أن تنتهي الدراسة مع موفى شهر جانفي الجاري ليتم بعدها اطلاق طلب العروض على أن تمتدّ الأشغال على مسافة تقدر بكيلومتر واحد وتمويلات تتراوح بين 3 و4 مليون دينار.وتتمثل أبرز المشاريع الجارية التي تشهد تقدما في اعداد الدراسات في مجال الجسور والطرقات بولاية توزر، في انطلاق دراسة لتجديد قتطرة القويفلة بمدخل الولاية وتقدم دراسات الرواق الاستراتيجي على الطريقين الوطنيتين 3 و16، وبرمجة انجاز طريق حزامية بمدينة توزر ضمن نفس المشروع.كما كانت الأشغال الخاصة بإنجاز جسر على وادي الفريد من معتمدية تمغزة انتهت بشكل أولي نهاية ديسمبر 2025، إلا أن الاستغلال الفعلي لهذه المنشأة سيتم أواخر جانفي الجاري بعد الانتهاء من معالجة بعض الإشكاليات الفنية.كما أشار المدير الجهوي للتجهيز إلى تواصل تنفيذ أشغال تعبيد وتهيئة عدد من المسالك الفلاحية والريفية، من ذلك مسلك حامة الجريد الشباط الذي سينطلق خلال شهر مارس القادم، ومسلك مراح الحوار نفطة على طول 9 كلم الذي سينطلق موفى الشهر الحالي، ومسلك شاكمو العودية على طول 16 كلم والذي ينطلق خلال شهر فيفري المقبل فضلا عن تواصل أشغال تعبيد مسلك الغواطين أولاد الغريسي.