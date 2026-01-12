Babnet   Latest update 15:22 Tunis

الجامعة التونسية للنسيج والملابس/ "كوليبري": تعاون لأجل قطاع نسيج دائري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964f41d331902.03181629_nkofpliqeghmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 14:15 قراءة: 1 د, 22 ث
      
تطلق "كوليبري"، أوّل شركة ناشئة تونسيّة في مجال تنظيم جمع النفايات المنزلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة القابلة للتدوير، خلال هذا الاسبوع، مشروعا نموذجيا لجمع الملابس المستعملة بجميع أنواعها وألوانها.

وأفادت الشركة أن هذا المشروع، الذي أطلق بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، سيتيح إعادة تدوير غالبية النفايات من النسيج. وستوجه قطع الملابس الصالحة للاستعمال نحو الجمعيات الخيرية، التي ستتولى توزيعها على المحتاجين.


ويتمثل دور كوليبري في التنظيم واللوجستيك، بين مختلف المتدخلين.


ويعتبر قطاع النسيج والملابس، أحد القطاعات الرئيسية ضمن الاقتصاد الوطني، وساهم ب9،5 مليار دينار كعائدات تصدير خلال سنة 2025. ويشغل القطاع، الذي يعد، وفق الجامعة التونسيّة للنسيج والملابس، 1500 مؤسسة صناعية، قرابة 155 ألف من اليد العاملة. وبإمكان القطاع توفير طاقة نمو هامّة إذا ادخلت عليه اصلاحات هيكلية، اساسا، من خلال، مراجعة الإطار التشريعي، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال ودعم الانتقال المستديم للقطاع.

جدير بالذكر أنّ المركز الفني للنسيج التابع لوزارة الصناعة، تمكن خلال أكتوبر 2025، من تخطي مرحلة مصيرية في إطار التزامه بالاستدامة، وذلك عبر اتباع منهج تكوين في مجال الاقتصاد الدائري في مجال النسيج، يتنزل في اطار مشروع دعم قطاع النسيج والملابس Tunisie" "GTEX MENATEX الذي يركز على الاستدامة والتدوير والرقمنة.

ويتمحور هذا التكوين، الذي يؤمنه خبراء في الاقتصاد الدائري في قطاع النسيج بالمركز، حول اختيار المواد المستديمة والتكنولوجيات المبتكرة وفرص الاستثمار، وطرق جمع وفرز وتثمين نفايات النسيج بهدف "تحويل النفايات" الى موارد.

على الصعيد الوطني، حدد قطاع النسيح رسكلة 50 بالمائة من نفايات النسيج والملابس، كهدف للتحقيق، في غضون سنة 2030. ويستند هذا الهدف على تقارير برامج التنمية المستديمة للقطاع.

وينتج القطاع وفق الدراسات، 31 ألف طن من النفايات ما قبل الاستهلاك سنويا، جزء هام منها يعاد تدويره فيما تبقى الاغلبية دون تحويل محليا نظرا لغياب بنية تحتية متطوّرة للتدوير.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321749

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:04
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
18°-7
19°-7
20°-9
15°-12
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026