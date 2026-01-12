الاتحاد الافريقي لكرة القدم: فتح تحقيق في أحداث مباراتي المغرب مع الكاميرون والجزائر مع نيجيريا

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في أحداث مباراتي المغرب–الكاميرون والجزائر–نيجيريا

الرباط، 12 جانفي 2026 – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي رافقت مباراتي الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025)، بين منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون، وكذلك بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا.





وأوضح الكاف، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنّه قامتشير إلى ما وصفه بـصدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال هاتين المواجهتين.وأكد البيان أنّالتابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستتولى، مع الدعوة إلىفي حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات من قبل الأطراف المعنية.كما أشار الكاف إلى أنّه بصدد، تتعلق بسلوك غير لائق داخل المنطقة المختلطة عقب إحدى المباراتين.وشدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أنّهالتي قد تحدث خلال المباريات، لا سيما تلك التيوختم البيان بالتأكيد على أنّهبحق كل من يثبت عدم التزامه بقواعد الاحتراف والسلوك المعمول بها في المسابقات التي ينظمها الكاف.