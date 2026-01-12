Babnet   Latest update 13:25 Tunis

الاتحاد الافريقي لكرة القدم: فتح تحقيق في أحداث مباراتي المغرب مع الكاميرون والجزائر مع نيجيريا

Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 13:07
      

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفتح تحقيقًا في أحداث مباراتي المغرب–الكاميرون والجزائر–نيجيريا

الرباط، 12 جانفي 2026 – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي رافقت مباراتي الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية (المغرب 2025)، بين منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون، وكذلك بين منتخب الجزائر ومنتخب نيجيريا.


وأوضح الكاف، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنّه قام بتجميع تقارير المباريات وأدلّة مصوّرة تشير إلى ما وصفه بـ«سلوك غير مقبول» صدر عن بعض اللاعبين والمسؤولين خلال هاتين المواجهتين.
وأكد البيان أنّ لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستتولى النظر في هذه القضايا والتحقيق فيها، مع الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت ارتكاب أي مخالفات من قبل الأطراف المعنية.


كما أشار الكاف إلى أنّه بصدد مراجعة لقطات مصوّرة لحادثة يُشتبه في تورّط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيها، تتعلق بسلوك غير لائق داخل المنطقة المختلطة عقب إحدى المباراتين.

وشدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أنّه يدين بشدّة كل أشكال السلوك غير المناسب التي قد تحدث خلال المباريات، لا سيما تلك التي تستهدف طاقم التحكيم أو منظمي اللقاءات.

وختم البيان بالتأكيد على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من يثبت عدم التزامه بقواعد الاحتراف والسلوك المعمول بها في المسابقات التي ينظمها الكاف.

Can 2025
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
