Babnet   Latest update 13:25 Tunis

الاولمبي الباجي يتعاقد مع المهاجم الجزائري حسين القفصي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964e385cf0014.79704156_ikelgjponhmfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 12 Janvier 2026 - 13:03 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تعاقد الاولمبي الباجي مع المهاجم الجزائري حسين القفصي لمدة موسمين ونصف الموسم، وفق ما أعلن عنه فريق عاصمة السكرعبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي امس الاحد.
يشار الى ان الاولمبي الباجي، الذي يحتل المرتبة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 11 نقطة، يستضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان لحساب الجولة الافتتاحية لمرحلة الاياب يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (14.00) بملعب بوجمعة الكميتي بباجة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

1 de 1 commentaires pour l'article 321743

Adel22  (Tunisia)  |Lundi 12 Janvier 2026 à 13:29           
القفصي الجزائري ?????
babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 12 جانفي 2026 | 23 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:25
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet15°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-9
18°-7
19°-7
20°-9
17°-12
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/01)     1223,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/01)   26845 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026