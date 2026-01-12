الاولمبي الباجي يتعاقد مع المهاجم الجزائري حسين القفصي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6964e385cf0014.79704156_ikelgjponhmfq.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد الاولمبي الباجي مع المهاجم الجزائري حسين القفصي لمدة موسمين ونصف الموسم، وفق ما أعلن عنه فريق عاصمة السكرعبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي امس الاحد.

يشار الى ان الاولمبي الباجي، الذي يحتل المرتبة 15 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 11 نقطة، يستضيف الاتحاد الرياضي ببن قردان لحساب الجولة الافتتاحية لمرحلة الاياب يوم الجمعة القادم انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا (14.00) بملعب بوجمعة الكميتي بباجة.

