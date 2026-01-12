Babnet   Latest update 13:25 Tunis

وزير التعلم العالي وسفير كندا بتونس يستعرضان آفاق أنشطة التعاون بين البلدين

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد مع سفير كندا بتونس "الكسندر بيلودو" آفاق أنشطة التعاون بين البلدين وذلك خلال لقاء جمعهما مؤخرا بمقر الوزارة حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة التعليم العالي الى ان اللقاء تناول كذلك سبل تطوير أنشطة التعاون لا سيما في قطاع البحث العلمي وكيفية الاستفادة من التجربة الكندية في مجالي تثمين البحث والتطوير التكنولوجي.


وللاشارة حضر اللقاء رئيس الديوان مراد بالأسود و المدير العام للتعاون الدولي بالوزارة مالك كشلاف والمستشار التجاري بالسفارة فرنسوا لازال والمندوب التجاري بالسفارة أنيس حبيب.
