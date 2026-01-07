الصولد الشتوي ينطلق اواخر جانفي الجاري مع امكانية ان يتواصل على كامل شهر رمضان

ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2026 (الصولد) أواخر شهر جانفي الجاري، مع إمكانية أن يتواصل لكامل شهر رمضان القادم.



وقال محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، اليوم الأربعاء، في تصريح، إن اجتماعًا انعقد أول أمس الاثنين مع ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لإنجاح موسم الصولد الشتوي.



وأكد أن المهنة اقترحت على الوزارة انطلاق موسم الصولد الشتوي أواخر شهر جانفي الجاري، وقد يكون يوم السبت 31 جانفي 2026.وكشف بن ساسي أن من بين مقترحات المهنة التمديد في فترة الصولد الشتوي من 6 أسابيع ليتواصل خلال كامل شهر رمضان القادم، أي شهري فيفري ومارس المقبلين.وبرر المتحدث هذا المقترح بالمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في البلاد، وخاصة دعم القدرة الشرائية لعموم التونسيين، لا سيما وأن المصاريف ترتفع بشكل لافت خلال شهر رمضان.ولفت إلى أن الوزارة أبدت تفهمًا لهذا المقترح، وأن النية تتجه نحو تبنيه، وفق رأيه.كما اعتبر بن ساسي أن موسم التخفيضات من شأنه أن يسهم في مزيد التحكم في نسبة التضخم، لا سيما في مجموعة الملابس والأحذية، التي تشمل أهم القطاعات المشاركة في الصولد، سواء كان الشتوي أو الصيفي.وخلص إلى التأكيد على أن التجار، وخاصة الناشطين في بيع الملابس الجاهزة والأحذية، متحمسون لموسم التخفيضات الشتوية، مبدين استعدادهم لعرض منتوجات بنسب تخفيض مشجعة.ويشار إلى أن القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، وفي جانب التخفيضات الدورية، نص على أن تكون أقل نسبة معمول بها في موسم التخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة.