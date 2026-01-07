Babnet   Latest update 15:41 Tunis

الصولد الشتوي ينطلق اواخر جانفي الجاري مع امكانية ان يتواصل على كامل شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6787ae03e37b53.95614373_hifjeogpqmkln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 07 Janvier 2026 - 15:36 قراءة: 1 د, 12 ث
      
ينتظر أن ينطلق موسم التخفيضات الدورية لشتاء 2026 (الصولد) أواخر شهر جانفي الجاري، مع إمكانية أن يتواصل لكامل شهر رمضان القادم.

وقال محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، اليوم الأربعاء، في تصريح، إن اجتماعًا انعقد أول أمس الاثنين مع ممثلي وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لإنجاح موسم الصولد الشتوي.


وأكد أن المهنة اقترحت على الوزارة انطلاق موسم الصولد الشتوي أواخر شهر جانفي الجاري، وقد يكون يوم السبت 31 جانفي 2026.


وكشف بن ساسي أن من بين مقترحات المهنة التمديد في فترة الصولد الشتوي من 6 أسابيع ليتواصل خلال كامل شهر رمضان القادم، أي شهري فيفري ومارس المقبلين.

وبرر المتحدث هذا المقترح بالمساهمة في تنشيط الحركة التجارية في البلاد، وخاصة دعم القدرة الشرائية لعموم التونسيين، لا سيما وأن المصاريف ترتفع بشكل لافت خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أن الوزارة أبدت تفهمًا لهذا المقترح، وأن النية تتجه نحو تبنيه، وفق رأيه.

كما اعتبر بن ساسي أن موسم التخفيضات من شأنه أن يسهم في مزيد التحكم في نسبة التضخم، لا سيما في مجموعة الملابس والأحذية، التي تشمل أهم القطاعات المشاركة في الصولد، سواء كان الشتوي أو الصيفي.

وخلص إلى التأكيد على أن التجار، وخاصة الناشطين في بيع الملابس الجاهزة والأحذية، متحمسون لموسم التخفيضات الشتوية، مبدين استعدادهم لعرض منتوجات بنسب تخفيض مشجعة.

ويشار إلى أن القانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، وفي جانب التخفيضات الدورية، نص على أن تكون أقل نسبة معمول بها في موسم التخفيضات لا تقل عن 20 بالمائة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321490

babnet
Can 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 07 جانفي 2026 | 18 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:53
17:21
15:00
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet12°
12° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-9
16°-8
18°-8
15°-11
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/01)     1388,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/01)   26857 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026