القبض على أحد المشتبه به في جريمة فتل شاب طعنًا

اطاحت الوحدات الأمنية بولاية قفصة بأحد المشتبه به في جريمة القتل البشعة التي جدّت مؤخراً وراح ضحيتها شاب بعد تعرضه لطعن قاتل. وتُواصل الجهات المختصة التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات القضية وفق ما اكده مصدر امني لباب نات.