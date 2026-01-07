Babnet   Latest update 12:20 Tunis

سليانة: تساقط كميات طفيفة من الثلوج بمرتفعات مكثر وحركة المرور تسير بصفة عادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4a286656d280.63521567_gmjonleifpkhq.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Publié le Mercredi 07 Janvier 2026
      
شهدت مرتفعات معتمدية مكثر بولاية سليانة وتحديدا منطقتي  بني حازم وصدين، صباح اليوم الأربعاء، تساقط كميات طفيفة من الثلوج، بالتوازي مع هطول الأمطارفي بقية المعتمديات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وفي سياق متّصل، أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بسليانة، العميد شكري الزوايدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن كميات الثلوج "لم تؤثر على حركة المرور التي تسير بصفة عادية"، مؤكدا على جاهزية وحدات الحماية المدنية تحسّبا لأي طارئ.
وأضاف أنّه تم تسخير ألة ماسحة تابعة للإدارة الجهوية للتجهيز لمنع تراكم الثلوج وسط الطرقات والتدخل عند الحاجة، مشيرا إلى أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم، وكافة أعضاءعلى أتم الاستعداد، وفق تعبيره.
