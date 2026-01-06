Babnet   Latest update 22:27 Tunis

قابس: تقدّم أشغال بناء عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة بنسب متفاوتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 22:05 قراءة: 0 د, 59 ث
      
تقدّمت أشغال بناء عدد من المؤسسات الجامعيّة بولاية قابس بنسب متفاوتة، على غرار أشغال المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا التي تقدّمت بنسبة 90 بالمائة، وأشغال المعهد العالي للدراسات القانونية التي بلغت 65 بالمائة، وأشغال المعهد العالي لعلوم تقنيات المياه بقابس التي ناهزت 25 بالمائة، وفق المكلف بمتابعة هذه المشاريع

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن مشروع بناء مقر المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا يشمل بناء 4 أجنحة تدريس، ومكتبة، وإدارة، وفضاءات فنية، وفضاء خدمات عامّة، ومكوّنات أخرى مختلفة، بكلفة جملية تفوق 16 مليون دينار، فيما تفوق كلفة مشروع بناء مقر المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه، 11.6 مليون دينار، ويشمل بناء 4 أجنحة متخصصة للتدريس في هندسة المياه، والتنقيب، ومصادر المياه، ومخبرا للبحث العلمي، ووحدة بيداغوجيا، ومكتبة، وادارة، ومكونات أخرى عديدة.

وأضاف أن كلفة مشروع بناء مقر المعهد العالي للدراسات القانونية ب تقارب 12.4 مليون دينار، ويتضمن في مكوناته جناحا للتدريس، ومخبري اعلامية، ومخبري لغة، وادارة، ومكتبة، وفضاءات فنية، ومكونات أخرى مختلفة.
من جهة أخرى، تتواصل أشغال مشروع تهيئة وتوسعة المطعم الجامعي عمر ابن الخطاب بنسق حثيث، ومن المنتظر استكمال هذه الأشغال التي تقارب كلفتها 05 ملايين دينار خلال شهر مارس القادم.
في المقابل، تتواصل أشغال مشروع المعهد العالي للمنظومات الصناعية بنسق بطيءرغم تقدّمها بنسبة  90 بالمائة، علما ان  انجازه انطلق في سنة 2017 بكلفة تناهز 7 ملايين دينار.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321452

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-11
  • Avoirs en devises 25009,2
  • (06/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36712 DT
  • (06/01)
  • 1 $ = 2,88423 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026