قابس: تقدّم أشغال بناء عدد من المؤسسات الجامعية الجديدة بنسب متفاوتة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64a937788e1612.38135935_mhlgpqjoifkne.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّمت أشغال بناء عدد من المؤسسات الجامعيّة بولاية قابس بنسب متفاوتة، على غرار أشغال المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا التي تقدّمت بنسبة 90 بالمائة، وأشغال المعهد العالي للدراسات القانونية التي بلغت 65 بالمائة، وأشغال المعهد العالي لعلوم تقنيات المياه بقابس التي ناهزت 25 بالمائة، وفق المكلف بمتابعة هذه المشاريع



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن مشروع بناء مقر المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا يشمل بناء 4 أجنحة تدريس، ومكتبة، وإدارة، وفضاءات فنية، وفضاء خدمات عامّة، ومكوّنات أخرى مختلفة، بكلفة جملية تفوق 16 مليون دينار، فيما تفوق كلفة مشروع بناء مقر المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه، 11.6 مليون دينار، ويشمل بناء 4 أجنحة متخصصة للتدريس في هندسة المياه، والتنقيب، ومصادر المياه، ومخبرا للبحث العلمي، ووحدة بيداغوجيا، ومكتبة، وادارة، ومكونات أخرى عديدة.





وأضاف أن كلفة مشروع بناء مقر المعهد العالي للدراسات القانونية ب تقارب 12.4 مليون دينار، ويتضمن في مكوناته جناحا للتدريس، ومخبري اعلامية، ومخبري لغة، وادارة، ومكتبة، وفضاءات فنية، ومكونات أخرى مختلفة.

من جهة أخرى، تتواصل أشغال مشروع تهيئة وتوسعة المطعم الجامعي عمر ابن الخطاب بنسق حثيث، ومن المنتظر استكمال هذه الأشغال التي تقارب كلفتها 05 ملايين دينار خلال شهر مارس القادم.

في المقابل، تتواصل أشغال مشروع المعهد العالي للمنظومات الصناعية بنسق بطيءرغم تقدّمها بنسبة 90 بالمائة، علما ان انجازه انطلق في سنة 2017 بكلفة تناهز 7 ملايين دينار.