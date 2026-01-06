بورصة تونس: الوسطاء يعالجون أكثر من 10 مليارات دينار خلال سنة 2025
قدّر إجمالي حجم الأموال المعالجة من قبل الوسطاء في بورصة تونس خلال سنة 2025 بنحو 10 756 مليون دينار، مقابل 7 350 مليون دينار خلال سنة 2024، وفق معطيات نشرتها البورصة.
وبحسب المصدر ذاته، توزّعت هذه الأموال على النحو التالي:
* 6 120 مليون دينار تم تداولها على مستوى سوق الأسهم،
* 4 378 مليون دينار خُصّصت لعمليات التسجيل،
* 217,3 مليون دينار خارج الإدراج،
* 40,7 مليون دينار في إطار التصاريح.
ترتيب الوسطاء حسب قيمة الأموال المعالجةبقيمة أموال معالجة بلغت 3 156 مليون دينار وحصّة سوق قدرها 29,35 بالمائة، احتلّت التونسية للأوراق المالية المرتبة الأولى خلال سنة 2025، تليها ماك سا بقيمة 2 572 مليون دينار وحصّة سوق في حدود 23,91 بالمائة.
وجاء الاتحاد الدولي للبنوك/مالية في المرتبة الثالثة بقيمة 902,4 مليون دينار (حصّة سوق 8,39 بالمائة)، تليه AFC بقيمة 716,2 مليون دينار (حصّة 6,66 بالمائة)، ثم البنك الوطني الفلاحي/كابيتو بقيمة 548,8 مليون دينار (حصّة 5,1 بالمائة).
الوسطاء الخمسة الأوائل في سوق الأسهماستحوذ الوسطاء الخمسة الأكثر نشاطًا على 79,3 بالمائة من الأموال المتبادلة في سوق الأسهم خلال سنة 2025.
وتصدّرت التونسية للأوراق المالية القائمة بحصّة 37,45 بالمائة (قيمة 2 292 مليون دينار)، تليها ماك سا بحصّة 24 بالمائة (قيمة 1 468,9 مليون دينار)، ثم AFC بحصّة 7,49 بالمائة (قيمة 458,2 مليون دينار).
كما شملت القائمة SBT بحصّة 5,4 بالمائة (قيمة 330,7 مليون دينار) والبنك الوطني الفلاحي/كابيتو بحصّة 5,08 بالمائة (قيمة 311 مليون دينار).
