سيدي بوزيد: تنظيم صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية من 29 جانفي الجاري الى 1 فيفري المقبل

تحتضن ولاية سيدي بوزيد، من 29 جانفي الجاري إلى 1 فيفري القادم، صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها تحت شعار: "أرض الأجداد تثمر… وجيل الأحفاد يستثمر"، وذلك ببادرة من عدد من المؤسسات والجمعيات، وبالتعاون بين السلط الجهوية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وبيّن الناطق الرسمي باسم الصالون، منصور عبدولي، في تصريح لوكالة "وات"، أن تنظيم هذا الصالون يندرج في إطار دعم القطاع الفلاحي وتعزيز ديناميكية التنمية بالوسط التونسي، ويعكس أهمية القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد التي تتصدر الإنتاج الوطني في زيت الزيتون، واللحوم الحمراء، والخضروات والغلال، ما يجعلها قطباً فلاحياً رئيسياً ومحوراً لاهتمام المستثمرين والفاعلين في القطاع.

وأشار إلى أنّ الصالون يهدف الى تعزيز الاستثمار الفلاحي، وفتح أسواق جديدة داخل تونس وخارجها، والترويج للمنتوج الفلاحي المحلي ورفع قدرته التنافسية وربط الفلاحين بالمستثمرين ومؤسسات التمويل بالإضافة الى تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية.





وأضاف أن البرنامج هذه التظاهرة يتضمن سلسلة من الملتقيات والندوات العلمية، من ضمنها ملتقى حول سبل إعادة القطيع، وملتقى ثان يجمع المستثمرين بجهات التمويل، الى جانب عرض خطوط التمويل المتوفرة على غرار التعاون التونسي - الإيطالي، وندوات حول التغيّرات المناخية وتأثيرها على الثروة الزراعية والحيوانية وطرق التأقلم معها.

ويُعدّ هذا الصالون حدثاً مرجعياً جديداً في الجهة وفضاءً لتبادل الخبرات والتجارب، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الفلاحة التونسية نحو مزيد من الحداثة والاستدامة.