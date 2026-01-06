Babnet   Latest update 16:12 Tunis

سيدي بوزيد: تنظيم صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية من 29 جانفي الجاري الى 1 فيفري المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d151e101284.87339555_lgfepmnhjikoq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 15:28 قراءة: 1 د, 3 ث
      
 تحتضن ولاية سيدي بوزيد، من 29 جانفي الجاري إلى 1 فيفري القادم، صالون الاستثمار والتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها  تحت شعار: "أرض الأجداد تثمر… وجيل الأحفاد يستثمر"، وذلك ببادرة من عدد من المؤسسات والجمعيات، وبالتعاون بين السلط الجهوية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد، والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الصالون، منصور عبدولي، في تصريح لوكالة "وات"، أن تنظيم هذا الصالون يندرج في إطار دعم القطاع الفلاحي وتعزيز ديناميكية التنمية بالوسط التونسي، ويعكس أهمية القطاع الفلاحي بولاية سيدي بوزيد التي تتصدر الإنتاج الوطني في زيت الزيتون، واللحوم الحمراء، والخضروات والغلال، ما يجعلها قطباً فلاحياً رئيسياً ومحوراً لاهتمام المستثمرين والفاعلين في القطاع.
وأشار إلى أنّ الصالون يهدف الى تعزيز الاستثمار الفلاحي، وفتح أسواق جديدة داخل تونس وخارجها، والترويج للمنتوج الفلاحي المحلي ورفع قدرته التنافسية وربط الفلاحين بالمستثمرين ومؤسسات التمويل بالإضافة الى تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق شراكات استراتيجية.

وأضاف أن البرنامج هذه التظاهرة يتضمن سلسلة من الملتقيات والندوات العلمية، من ضمنها ملتقى حول سبل إعادة القطيع، وملتقى ثان يجمع المستثمرين بجهات التمويل، الى جانب عرض خطوط التمويل المتوفرة على غرار التعاون التونسي - الإيطالي، وندوات حول التغيّرات المناخية وتأثيرها على الثروة الزراعية والحيوانية وطرق التأقلم معها.
ويُعدّ هذا الصالون حدثاً مرجعياً جديداً في الجهة وفضاءً لتبادل الخبرات والتجارب، بما من شأنه أن يساهم في تطوير الفلاحة التونسية نحو مزيد من الحداثة والاستدامة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321440

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Algerie CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Cote d Ivoire CAN 2025 - Burkina Faso CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 06 جانفي 2026 | 17 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:52
17:20
14:59
12:32
07:33
06:00
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
13°-9
16°-8
18°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25233,4
  • (05/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37167 DT
  • (05/01)
  • 1 $ = 2,87757 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/01)     1443,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/01)   26861 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026