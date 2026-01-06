الكاف: استقرار الحالة الوبائية لمختلف الحيوانات بالتوازي مع انطلاق الاستعدادات لحملات التلقيح السنوية للمجترات (دائرة الإنتاج الحيواني)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6515a74735b090.45157470_lomephfgjkinq.jpg width=100 align=left border=0>

تشهد الحالة الوبائية لمختلف الحيوانات بولاية الكاف استقرارا كليا خلال الفترة الحالية، بالتوازي مع انطلاق استعدادات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لحملات التلقيح السنوية للمجترات بمختلف أنواعها، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي الزمالي.



وأكّد الزمالي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحالة الوبائية مستقرة حاليا حيث لم تسجيل دوائر الصحة الحيوانية بالمندوبية أي مرض لدى الأبقار أو الأغنام، وذلك بعد إتمام كل حملات التلقيح خلال السنة الماضية والتي مكّنت بالخصوص من تلقيح حوالي 22 الف رأس بقر ضد مرض الجلد العقدي، و20 ألف رأس ضد الحمى القلاعية، مقابل تلقيح أكثر من 400 ألف رأس غنم ضد مرض الحمى القلاعية.





وأضاف أن مندوبية الفلاحة ستشرع بداية من شهر فيفري القادم، في المناطق التي بها توكيل صحي، في إنجاز حملات التلقيح السنوية لفلأبقار والأغنام، مع إعطاء الأولوية لقطيع الأبقار في التلقيح ضد مرضي الحمى القلاعية والجلد العقدي، علما أن قطيع الأبقار بولاية الكاف يعدّ حوالي 22 ألف رأس مقابل أكثر من 420 ألف رأس بالنسبة للأغنام، وفق تقديره.

