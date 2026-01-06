Babnet   Latest update 19:19 Tunis

زغوان: تقدّم مشاريع تهذيب التجمعات السكنية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بنسب متفاوتة

تتقدم مشاريع تهذيب التجمعات السكنية المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بولاية زغوان بنسق حثيث وبنسب متفاوتة بلغ معدلها 60 بالمائة، وتشمل تعبيد الطرقات، وإقامة الأرصفة، وربط بعض المساكن بشبكات التطهير، وتركيز أعمدة وفوانيس التنوير العمومي، وفق المنسق الجهوي للبرنامج عاطف بالأخضر. 
وأوضح بالأخضر، في تصريح لـوكالة "وات"، أن الأشغال تشمل 5 مشاريع تهذيب بكل من جبّاس بالفحص، وبوسليم بزغوان، وعين الباطرية ووادي الكنز بالزريبة ضمن القسط الثالث من البرنامج، والتجمع السكني سيدي ناجي بالناظور ضمن العنصر التكميلي للقسط الأول وذلك بكلفة إنجاز جملية تجاوزت 9 ملايين دينار.
وأفاد المنسق الجهوي أنّ مشروع جبّاس أنجز بنسبة 100 بالمائة، في حين بلغت نسبة تقدّم مشروع تهذيب التجمع السكني ببوسليم 95 بالمائة، وعين الباطرية 30 بالمائة، ووادي الكنز 60 بالمائة، وسيدي ناجي 40 بالمائة.

ولفت إلى أن البرنامج خصّص في قسطيه الأول والثالث اعتمادا بقيمة جملية تناهز 60 مليون دينار (بحساب 10 ملايين دينار لكل معتمدية) من أجل إنجاز عناصر مختلفة بعدد من مناطق الجهة.
