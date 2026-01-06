Babnet   Latest update 16:12 Tunis

الحارس التونسي معز حسن ينتقل الى نادي ريد ستار الفرنسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695d130be6f803.48116797_lgejpkqmoinhf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 15:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انضم الحارس الدولي السابق معز حسن الى نادي ريد ستار الناشط ضمن بطولة الدرجة الثانية الفرنسية لكرة القدم، وفق ما أعلن عنه الفريق الفرنسي اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنات.

ويحتل ريد ستار المرتبة الثالثة في بطولة الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة بعد مضي 18 جولة، متأخرا بفارق ستّ نقاط عن تروا المتصدر.

ويصعد المتصدران بنهاية الموسم الى بطولة الدرجة الاولى الفرنسية، في حين يخوض صاحب المركز الثالث ملحق الصعود.
وكان معز حسن الذي تقمص سابقا زي النادي الافريقي ببطولة الرابطة المحترفة الاولى، قد خاض عددا من التجارب الاحترافية بكل من فرنسا وبلجيكيا وانقلترا.
كما تقمص حسن زي المنتخب التونسي في مناسبات عديدة أبرزها خلال كأس العالم روسيا 2018 وقطر 2022 وكأس امم افريقيا مصر 2019 والكاميرون 2022 وكوت ديفوار 2024 وكأس العرب فيفا قطر 2021.
