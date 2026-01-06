البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الخامسة مساء (س 17):



* قاعة حمام سوسة





النجم الساحلي – النادي الإفريقي



* قاعة الأمير – المنزه السابع



شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري



* قاعة عزيز ميلاد – القيروان

شبيبة القيروان – الملعب النابلي