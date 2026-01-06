البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، المقررة يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، انطلاقًا من الساعة الخامسة مساء (س 17):
* قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي – النادي الإفريقي
* قاعة الأمير – المنزه السابع
شبيبة المنازه – الاتحاد المنستيري
* قاعة عزيز ميلاد – القيروان
شبيبة القيروان – الملعب النابلي
