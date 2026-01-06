بطولة بنغالور الهندية للتنس : التونسي عزيز الواقع ينهزم امام الماليزي ميتسوكي وي كانغ ليونغ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a3f3369c883.71948816_hkoqfmgipjenl.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم لاعب التنس التونسي عزيز الواقع المصنف 656 عالميا امام الماليزي ميتسوكي وي كانغ ليونغ المصنف 774 بنتيجة 2-صفر (2-6 و2-6) لحساب الدور السادس عشر من بطولة بنغالور الهندية.



وكان الواقع قد تأهل الى الجدول الرئيسي من البطولة اثر انتصاره في الدور التمهيدي على كل من على الهندي اديتيا فيشال بالسيكار المصنف 1626 بنتيجة 2-صفر (6-4 و7-6)، ثم على الياباني ريوتارو تاغوشي المصنف 933 بنتيجة 2-1 (2-6 و6-4 و6-3).





وتقام منافسات البطولة المصنفة من بين دورات التحدي على ملاعب ذات ارضية صلبة بمجموع جوائز مالية قدرها 200 الف دولار.

