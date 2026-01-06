عروض التكوين المهني لدورة فيفري 2026 تتطور بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025

بلغ عدد عروض التكوين المهني المبرمجة لدورة فيفري القادم 13768 موطنا مسجلا بذلك نسبة تطور تقدر ب8.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، حسب الاحصائيات البيانية التي قدمتها ل/وات/ مديرة الاعلام والاتصال بالوكالة التونسية للتكوين المهني، فاتن عدسي.



وأضافت فاتن عدسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مواطن التكوين لمؤهل تقني سامي بلغت 1827 و قدّرت ب 5523 موطن تكوين لمؤهل تقني مهني كما حددت الوكالة 5468 موطن تكوين لشهادة الكفاءة المهنية فيما بلغت 755 موطنا لشهادة المهارة و 179 لشهادة التكوين المهني.



ولفتت عدسي الى أنه في اطار الاستعداد للعودة التكوينية فيفري 2026 برمجت الوكالة التونسية للتكوين المهني 6 مبيتات اضافية ليبلغ العدد الجملي 83 مبيتا و 8 مطاعم اضافية ليرتفع العدد الى 87 مطعما.وللاشارة أدى المكلّف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بمؤسسات التكوين المهني زيارة ميدانية مساء الاحد الماضي رفقة ثلّة من الإطارات المركزية إلى عدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوكالة حيث شملت الزيارة وحدة المبيت والمطعم بالمرناقية، ومركز الامتياز في مهن الطيران بالمغيرة، ووحدة المبيت والمطعم بكل من بن عروس وبرج السدرية، حيث اطّلع على الاستعدادات الجارية بالمبيتات والمطاعم لاستقبال المتكوّنين إثر العطلة.كما اطّلع خلال هذه الزيارة على جملة التحسينات التي شهدتها هذه الفضاءات، من أشغال صيانة وتنظيف وتحسين للتهيئة العامة، مثمّنًا الجهود المبذولة من قبل المشرفين على هذه المؤسسات الفرعية والإطارات والأعوان، خاصة في ضوء ما تمّ تحقيقه من تحسينات على مختلف المستويات.وشدد المكلّف بتسيير الوكالة التونسية للتكوين المهني على أنّ هذه التدخّلات تمثّل مرحلة أولية في مسار متواصل من العمل، مؤكدا أنّ المجهودات ستتواصل من أجل مزيد تحسين الظروف وضمان أفضل شروط الإقامة والخدمات للمتكونين.