الرابطة المحترفة الثانية: نادي حمام الانف يعزز صفوفه بالمدافع شهاب بن فرج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695cf617105d45.06850373_omfgqklehpinj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 12:15
      
أعلن النادي الرياضي بحمام الانف الناشط ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الاولى) عن تعزيز صفوفه بالمدافع شهاب بن فرج أمس الاثنين.
وكان بن فرج، البالغ من العمر 32 سنة، والذي يعود الى فريق بوقرنين بعد تجربة سابقة نهاية موسم 2021-2022، قد خاض تجراب احترافية خارج حدود تونس ضمن الفيصلي الاردني والهلال السوداني وفرق الانوار واتحاد مصراطة والترسانة في البطولة الليبية، فضلا عن تجارب عديدة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى بأزياء النجم الساحلي ومستقبل القصرين ونجم المتلوي والنادي البنزرتي.
ويحتل فريق الضاحية الجنوبية صدارة المجموعة الاولى برصيد 27 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن اتحاد تطاوين أقرب ملاحقيه.

