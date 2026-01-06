Babnet   Latest update 09:53 Tunis

انطلاق العمل بتطبيقة تمكن التونسيين المقيمين باليابان من تسلم وثائق الحالة المدنية دون الرجوع الى المصالح المختصة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695ccc79a39021.41273456_gnpqfimhoklje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 06 Janvier 2026 - 09:45 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو عن انطلاق العمل بتطبيقة «E-Consulat»، التي تمكّن المصالح القنصلية بالسفارة من تسليم جميع وثائق الحالة المدنية للتونسيين المقيمين بالدائرة القنصلية بصفة مباشرة وشخصية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصالح الحالة المدنية بتونس.

وأفاد بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمة بـاليابان، بما يساهم في تيسير وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية في أفضل الآجال.
