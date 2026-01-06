انطلاق العمل بتطبيقة تمكن التونسيين المقيمين باليابان من تسلم وثائق الحالة المدنية دون الرجوع الى المصالح المختصة بتونس
أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطوكيو عن انطلاق العمل بتطبيقة «E-Consulat»، التي تمكّن المصالح القنصلية بالسفارة من تسليم جميع وثائق الحالة المدنية للتونسيين المقيمين بالدائرة القنصلية بصفة مباشرة وشخصية، دون الحاجة إلى الرجوع إلى مصالح الحالة المدنية بتونس.
وأفاد بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمة بـاليابان، بما يساهم في تيسير وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية في أفضل الآجال.
وأفاد بلاغ نشرته السفارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين جودة الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية المقيمة بـاليابان، بما يساهم في تيسير وتسريع الحصول على الوثائق الرسمية في أفضل الآجال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321419