تونس 2026: استراتيجية شاملة لتثبيت التضخّم عند 5,3 بالمائة ودعم القدرة الشرائية

وات - تضع تونس حماية القدرة الشرائية والتحكّم في نسق الأسعار على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع استهداف تثبيت نسبة التضخّم في حدود 5,3 بالمائة خلال سنة 2026، وهي النسبة نفسها المسجّلة لكامل سنة 2025، وفق المؤشرات الرسمية، بعد أن بلغت 7 بالمائة سنة 2024. ويعكس هذا التوجّه رغبة واضحة في كبح الضغوط التضخمية وضمان استقرار الأسعار.



كما تزامن التراجع السنوي مع استقرار التضخّم عند الاستهلاك العائلي في حدود 4,9 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025.



2025: محطة مفصلية في مسار التراجع



2026: تثبيت 5,3 بالمائة كأولوية قصوى



تناغم السياسات لضمان الاستدامة



وفق، مثّل عام 2025 مرحلة مهمّة في مسار السيطرة على التضخّم، إذ تمّ خفضه إلى. ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة، ساهمواستقرار التضخّم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) عندفي نهاية العام، في تحسين آفاق الاستقرار.وساهمتالتي اعتمدهافي دعم المنحى التنازلي للتضخّم، من خلالخلال مارس وديسمبر 2025.ويُعزى هذا التطوّر، بحسب الميزان الاقتصادي، إلى، واستقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية، وتحسّن العرض الوطني بفعل انتعاشة الإنتاج، إلى جانب، ومتابعة تزويد الأسواق، وتشديد الرقابة، وعدم إقرار زيادات في أسعار المواد المؤطّرة، خاصة المحروقات.في المقابل، برزت ضغوط على أسعار المواد الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نتيجة نقص الإنتاج في بعض المنتوجات، ولا سيما الغلال والخضر واللحوم الحمراء، مقابل تراجع نسق تطوّر أسعار المواد المعملية والخدمات.تُراهن الحكومة خلال سنة 2026 علىعبر:* ضمانبانتظام من خلال تكوين مخزونات احتياطية.للتصدي للمضاربات والاحتكار.وتسريع رقمنة منظومات الرقابة.* دعملتخفيف الضغوط على الأسعار.وأكدت رئيسة الحكومةأنأولوية قصوى، مع مواصلة ضبط الأسعار ومراقبة هوامش الربح والتحكّم في كلفة مدخلات الإنتاج، وتوفير عروض مباشرة وأسعار تفاضلية للمستهلك.وأبرزت أنّه، رغم النتائج الإيجابية المحقّقة—وفي مقدّمتها انتظام تزويد السوق وانخفاض التضخّم—فإنويشعر به المواطن، ما يستوجبعبر تكثيف المراقبة على كامل حلقات الإنتاج والتوزيع.تشير التقديرات إلى أنّيتطلّببين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية، إلى جانبلضمان تنفيذ الإجراءات في آجالها.ومن المنتظر أن تُسهم هذه المقاربة الشمولية فيوتحقيقيكرّس العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمجالية، بما يدعم القدرة الشرائية ويعزّز الاستقرار.