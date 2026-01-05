الملعب التونسي: انهاء عقد اللاعب فراس عيفية بالتراضي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695be125274f86.05706858_kojgqpfinmhle.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الملعب التونسي اليوم الاثنين عن انهاء عقد اللاعب فراس عيفية بالتراضي.

وتعاقد فريق باردو مع اللاعب فراس عيفية في 2 جويلية 2025 وكان من المقرر أن يستمر عقده الى غاية 30 جوان 2027.

ويشغل فراس عيفية صاحب الـ 28 عاما خطة مهاجم جناح أيسر وخاض مع الملعب التونسي 9 مباريات في بطولة الرابطة المحترفة الأولى دون أن يتمكن من تسجيل أو صنع أي هدف.





يذكر أنّ فراس عيفية كان قد لعب لعدة فرق في تونس على غرار النجم الساحلي والأولمبي الباجي والنادي الصفاقسي، كما كانت له تجربة احترافية في مصر مع فرق نادي ايسترن كومباني ونادي البنك الأهلي ونادي المقاولون العرب.