التضخم يتراجع إلى 5,3 بالمائة خلال سنة 2025 وفق معهد الإحصاء

تراجعت نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة سنة 2024، وذلك حسب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025 الصادر، الإثنين، عن المعهد الوطني للإحصاء.



وأظهر المؤشر ذاته استقرار نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر 2025 في مستوى 4,9 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2025.



أسباب الاستقرار



تطور أسعار المواد الغذائية



المواد المصنعة والخدمات



التضخم الضمني والأسعار الحرة



تطور الأسعار شهريًا



مساهمات القطاعات في التضخم



وأرجع المعهد هذا الاستقرار إلى عاملين متقابلين، يتمثل الأول فيإلىخلال ديسمبر 2025 مقابلفي نوفمبر، في حين يتمثل الثاني فيإلىمقابلخلال الشهر السابق.وبيّنت الإحصائيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبةباحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة:* ارتفاع أسعاربنسبةبنسبةبنسبةبنسبةبنسبةفي المقابل،بنسبةوسجّلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة، ويُعزى ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار:بنسبةبنسبةكما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة، نتيجة زيادة أسعاربنسبةوسجّل(دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال ديسمبر 2025 تراجعًا إلىبعد أن كانفي نوفمبر.كما شهدتارتفاعًا بنسبةمقابلبالنسبة للمواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرةمقابلللمواد الغذائية المؤطرة.وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبةخلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر، ويعود ذلك أساسًا إلى:* ارتفاع أسعاربنسبة* زيادة أسعاربنسبةفي المقابل، تراجعت أسعاربنسبة، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت الغذائية () والخضر () والدواجن ()، مقابل ارتفاع أسعار الغلال الطازجة () والأسماك الطازجة ().وأظهرت نشرية المعهد أن أعلى مساهمة في التضخم الإجمالي تعود إلى:بنسبةبنسبةكما ساهمتبأعلى نسب في التضخم، قدرت على التوالي بـ