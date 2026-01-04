بطولة بنغالور الهندية للتنس: عزيز الواقع يبلغ الدور الأخير من التصفيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695a3f3369c883.71948816_hkoqfmgipjenl.jpg width=100 align=left border=0>

تأهّل لاعب التنس التونسي عزيز الواقع، المصنّف 657 عالمياً، إلى الدور الأخير من الجدول التمهيدي للتصفيات لبطولة بطولة بنغالور للتنس، بعد فوزه اليوم الأحد على الهندي أديتيا فيشال بالسيكار، المصنّف 1628 عالمياً، بنتيجة 2-0 (6-4 و7-6).



وسيلاقي عزيز الواقع في الدور الحاسم المؤهّل إلى الجدول الرئيسي للبطولة اللاعب الياباني ريوتارو تاغوشي، المصنّف 856 عالمياً، الذي كان قد أقصى مواطنه تاكووا كامازاكا، المصنّف 473 عالمياً، بنتيجة 2-0 (7-5 و6-1).







وتُقام منافسات البطولة، المصنّفة ضمن دورات التحدّي، على ملاعب ذات أرضية صلبة، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة لها 200 ألف دولار.

