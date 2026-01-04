Babnet   Latest update 11:53 Tunis

الكاف: قريبا انطلاق مرحلة اقتناء الأراضي لإنجاز الطريق السيارة الكاف-تونس (نائب بمجلس لنواب الشعب)

من المنتظر أن تنطلق خلال الفترة القليلة القادمة من السنة الجارية، مرحلة اقتناء الأراضي التي سيقع تخصيصها لإنجاز الطريق السيارة الكاف - تونس وذلك بعد تحديد المسار النهائي لهذه الطريق، وفق ما ذكرته النائب بمجلس نواب الشعب ريم المعشاوي لصحفي "وات". 
وقالت المعشاوي في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أنّ وزارة التجهيز ستنطلق قريبا في عمليات اقتناء الأراضي التي ستمر فوقها الطريق السيارة في ولايتي سليانة والكاف، والانطلاق مباشرة في إنجاز الدراسات التقنية المستوجبة  في الغرض، وذلك بالتوازي مع العمل على البحث عن التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع .
وأشارت في هذا السياق الى أنّ مجلس نواب الشعب وافق على تخصيص حوالي 25 مليون دينار ضمن  ميزانية وزارة التجهيز لاقتناء الاراضي التي ستمر  فوقها الطريق التي يبلغ طولها حوالي 110 كلم ، وفق ما ذكرته المصالح المختصة في الوزارة في تصريحات سابقة 

ويمثل إنجاز الطريق السيارة الكاف - تونس أحد أهم المطالب الرئيسية لأبناء ولايتي الكاف وسليانة، في سعي منهم  إلى تدعيم البنية الأساسية في مجال الطرقات وخلق حوافز جديدة لدعم الاستثمار وبعث المشاريع في مختلف المجالات والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على خلق فرص الشغل لفائدة أبناء الجهة بصفة عامة.ذ

