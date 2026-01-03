المنتخب ينهزم امام نظيره المالي بالركلات الترجيحية 2-3 ويغادر الكان
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم أمام نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح 2-3، مساء السبت، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب، ليغادر أبناء المدرب سامي الطرابلسي المسابقة.
وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث افتتح فراس شواط التسجيل للمنتخب التونسي في الدقيقة 88، قبل أن يعدّل لاسين سينايوكو النتيجة لفائدة منتخب مالي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.
وسيلاقي منتخب مالي، يوم الجمعة القادم في الدور ربع النهائي، نظيره منتخب السنغال، الذي كان قد تأهّل في وقت سابق على حساب منتخب السودان بنتيجة 3-1.
