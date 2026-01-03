Babnet   Latest update 23:05 Tunis

المنتخب ينهزم امام نظيره المالي بالركلات الترجيحية 2-3 ويغادر الكان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6959903a2b3065.28103505_pglejqinmofhk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 22:54 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم أمام نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح 2-3، مساء السبت، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المغرب، ليغادر أبناء المدرب سامي الطرابلسي المسابقة.

وانتهت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث افتتح فراس شواط التسجيل للمنتخب التونسي في الدقيقة 88، قبل أن يعدّل لاسين سينايوكو النتيجة لفائدة منتخب مالي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6.


وسيلاقي منتخب مالي، يوم الجمعة القادم في الدور ربع النهائي، نظيره منتخب السنغال، الذي كان قد تأهّل في وقت سابق على حساب منتخب السودان بنتيجة 3-1.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321322

babnet
Can 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan