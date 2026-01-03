Babnet   Latest update 19:22 Tunis

الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 4 جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412c6081f4481.20745661_lqgihepofmjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 19:13 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم غد الأحد 4 جانفي 2026 .

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس، علما أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف وأيام العطل الرسميّة.

وللاطلاع على قائمة المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة المفتوحة للزيارة يمكن زيارة موقع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية على الرابط التالي: https://tunisiepatrimoine.tn/accueil/
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321308

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026