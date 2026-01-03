مدرب الكاميرون: "البقاء في حالة تركيز تام للمحافظة على التوازن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695936f19e52f5.48305844_ephmloknfigqj.jpg width=100 align=left border=0>

أكد مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو، اليوم السبت بالرباط، على أهمية بقاء فريقه في كامل تركيزه أمام جنوب إفريقيا، في مباراة ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 لكرة القدم، من أجل الحفاظ على توازنه.



وقال باغو، خلال الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة المقررة غدا الأحد على أرضية ملعب المدينة بالرباط: "نحن نتقدم ونتطور بهدوء و يجب أن نحافظ على تركيزنا و نحاول أن نلتزم بنهجنا لإبعاد الضغط".





وأضاف: "نعمل على بناء مشروع جماعي مع هؤلاء اللاعبين، وهم يستجيبون بشكل إيجابي و لقد برهنوا في وقت وجيز على قدرتهم على تقديم أداء جيد"، مؤكدا أن فريقه جاهز بدنيا وذهنيا لخوض هذا "التحدي".



وأشار مدرب منتخب الكاميرون إلى أن هذه المباراة ستكون"حاسمة أمام فريق جيد جدا و نحن متحمسون للغاية لمواجهة هذا المنتخب و اللاعبون في أفضل جاهزية بدنية، وتمت متابعة المصابين وهم مستعدون للعودة و سنقوم بتقييم الوضع خلال الحصة التدريبية الأخيرة".



وبخصوص تجربة هوغو بروس (مدرب جنوب إفريقيا حاليا) على رأس المنتخب الكاميروني، الذي توج معه بلقب كأس إفريقيا للأمم 2017، أوضح باغو أن المدرب البلجيكي يعد قدوة بالنسبة إليه.

وسيلاقي المتأهل عن هذه المواجهة الفائز في مباراة ثمن النهائي الأخرى التي تجمع بين المغرب وتنزانيا.