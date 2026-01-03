Babnet   Latest update 17:32 Tunis

مدرب الكاميرون: "البقاء في حالة تركيز تام للمحافظة على التوازن"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695936f19e52f5.48305844_ephmloknfigqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 17:32 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكد مدرب المنتخب الكاميروني، دافيد باغو، اليوم السبت بالرباط، على أهمية بقاء فريقه في كامل تركيزه أمام جنوب إفريقيا، في مباراة ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 لكرة القدم، من أجل الحفاظ على توازنه.

وقال باغو، خلال الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة المقررة غدا الأحد على أرضية ملعب المدينة بالرباط: "نحن نتقدم ونتطور بهدوء و يجب أن نحافظ على تركيزنا و نحاول أن نلتزم بنهجنا لإبعاد الضغط".

وأضاف: "نعمل على بناء مشروع جماعي مع هؤلاء اللاعبين، وهم يستجيبون بشكل إيجابي و لقد برهنوا في وقت وجيز على قدرتهم على تقديم أداء جيد"، مؤكدا أن فريقه جاهز بدنيا وذهنيا لخوض هذا "التحدي".

وأشار مدرب منتخب الكاميرون إلى أن هذه المباراة ستكون"حاسمة أمام فريق جيد جدا و نحن متحمسون للغاية لمواجهة هذا المنتخب و اللاعبون في أفضل جاهزية بدنية، وتمت متابعة المصابين وهم مستعدون للعودة و سنقوم بتقييم الوضع خلال الحصة التدريبية الأخيرة".

وبخصوص تجربة هوغو بروس (مدرب جنوب إفريقيا حاليا) على رأس المنتخب الكاميروني، الذي توج معه بلقب كأس إفريقيا للأمم 2017، أوضح باغو أن المدرب البلجيكي يعد قدوة بالنسبة إليه.
وسيلاقي المتأهل عن هذه المواجهة الفائز في مباراة ثمن النهائي الأخرى التي تجمع بين المغرب وتنزانيا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321302

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026