كأس امم افريقيا 2025 (ثمن النهائي): "مواجهة الكاميرون حاسمة للاستمرار في المنافسة" (مدرب جنوب إفريقيا)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69591dde3d6dd2.22273035_pmqenfikhlgjo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 15:26
      
قال مدرب منتخب جنوب إفريقيا، هوغو بروس، اليوم السبت بالرباط، إن فريقه مطالب بـ "الانتصار" على الكاميرون في ثمن النهائي من أجل الاستمرار في منافسات كأس امم إفريقيا -المغرب 2025-، التي تتواصل إلى غاية 18 جانفي الجاري.
وأوضح بروس، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة المقررة، غدا الأحد على أرضية ملعب المدينة بالرباط أنه "من المهم جدا الانتصار في المواجهة المقبلة و طموحنا هو تقديم نفس الأداء الذي حققناه قبل عامين على الأقل، ولتحقيق ذلك، علينا الخروج بنتيجة الانتصار غدا".
واعتبر المدرب البلجيكي أن مستوى مباريات الدور الثاني من هذه البطولة يبقى أعلى مقارنة بالنسخة الماضية، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة.

وأضاف أن "هذه البطولة أصعب بكثير من النسخ السابقة و لقد أقصيت منتخبات كبيرة من الدور الأول في نسخة كوت ديفوار، لكن يبدو أنها استوعبت الدرس جيدا"، مشيدا في هذا الصدد بقوة المنتخب الكاميروني، خصم جنوب إفريقيا في دور ثمن النهائي.
وأشار بروس إلى أن "منتخب الكاميرون الحالي يختلف كثيرا عن الفريق الذي واجهناه في تصفيات كأس العالم و هو فريق جيد أظهر روحا انتصارية كبيرة وعزيمة قوية على الفوز".
ولدى حديثه عن حالته الذهنية قبيل هذه المباراة، التي ستجمعه بالمنتخب الكامروني الذي سبق أن توج معه بلقب كأس إفريقيا للأمم 2017، ذكر بروس أن هذه المواجهة ستكون خاصة بالنسبة له، مشددا على أن هدفه يبقى هو تحقيق الفوز.

وقال إن "هذه المباراة خاصة بالنسبة لي، لكنني أريد الفوز غدا بصفتي مدربا لمنتخب جنوب إفريقيا، فهذا ما سيظل مدونا في كتب التاريخ".
وسيلاقي المتأهل عن هذه المواجهة الفائز في مباراة ثمن النهائي الأخرى التي تجمع بين المغرب وتنزانيا.
Can 2025
