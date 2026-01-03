"جمالية القصيدة الصوفية في الشعر العربي الحديث" إصدار جديد للشاعر والكاتب محمود غانمي

صدر مؤخرا عن دار خريف للنشر كتاب جديد للشاعر والكاتب محمود غانمي تحت عنوان "جمالية القصيدة الصوفية في الشعر العربي الحديث شعر محمد الغزي أنموذجا".

وهذا الإصدار هو بحث ودراسة نقدية علمية في مدوّنة الشاعر والنّاقد التونسي الراحل محمّد الغزي الشعرية التي يمثّل فيها الخطابُ الصوفيُّ أبرز مهيمناتها الجمالية حيث يظهر ذلك من خلال هيمنة المعجم الصّوفي خصوصا معجم الحبّ والعشق الإلهي إلى جانب هيمنة معجمي الحياة والموت اللذين يمثّلان لازمة شعرية من لوازم شعر الزّهد والتصوّف.





وقد انقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول رئيسية. ويعتبر الفصل الأول التمهيد النّظري للفصلين اللاحقين وعنوانه: المفاهيم المفتاحية وفيه إحاطة بالجوانب المفهومية لبعض المصطلحات المفتاحية في موضوع الكتاب ومحاولة فهمها مثل الجمال والجماليات والقصيدة والتصوف في الشعر.أما الفصل الثاني فهو إجرائي تطبيقي وقد جاء تحت عنوان "جماليات البنية في القصيدة" وفيه اشتغال بالبحث في خصائص بنية القصيدة الخليلية وبنية قصيدة التفعيلة والتحول في البنية الهيكلية للقصيدة من البيت الخليلي إلى البيت الحُرّ وما يطرأ عليها من تنوع في أشكالها البنائية من ذلك أنواع القصيدة القصيرة ذات الشكل الثابت مثل الدوبيت والإبيغرام والهايكو في نسخها الغربية والتي وجد أثرا لها في تجربة محمد الغزّي.ويتفرّع الفصل الثالث أولا لدراسة الإيقاع من حيث مفهوماته ومكوناته الجمالية في نمطي القصيدة البيتية الخليلية وقصيدة التفعيلة مثل إيقاع البحر الخليلي وإيقاع التفعيلة ثم لدراسة المعجم الصوفي وثالثا دراسة الصورة الشعرية وتفكيك مكوّنات الرمز الصوفي والبحث في المعنى الشعري وتلحّفه بتقنية الحدس الصوفي.وقد اعتمدت هذه الدّراسة على مقاربات ومناهج نقدية متنوّعة نظرا لتنوّع عناصر دراسة القصيدة الصوفية بنية وفنّا ودلالة، ومن أبرزها البنيوية التناصية والتّأويلية الهرمنيوطيقية والسيميائية العرفانية انسجاما وطبيعة الشعر الصوفي الحدسية.وللتذكير فإن المؤلف والناقد محمود غانمي هو شاعر وكاتب وعضو "مخبر تجديد مناهج البحث والبيداغوجيا في الانشائيات" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان وهو باحث تونسي في الادب العربي الحديث وناشط ثقافي. ترأس فرع اتحاد الكتاب التونسيين بسيدي بوزيد لثلاث دورات من 2015 الى 2023 وله العديد من الإصدارات والمقالات العلمية في النقد الادبي على غرار كتاب القصيدة القصيرة في الشعر التونسي الحديث إشكالاتها الاجناسية والفنية والدلالية بالإضافة الى ثلاثة مجاميع شعرية.