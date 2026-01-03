وزارة الداخلية تدعو الى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 الاثنين القادم لتفادي الكثافة المرورية للمدخل الجنوبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3fb63150c00.38023433_ohkijfqelnmpg.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة الداخلية إلى استعمال الطريق الوطنية رقم 1 يوم الاثنين القادم، وذلك تفاديا للكثافة المرورية التي يمكن أن يشهدها المدخل الجنوبي للعاصمة بمناسبة انتهاء عطلة الشتاء للسنة الدراسية 2026/2025 .



وأوصت الوزارة في بلاغ لها السبت، بالدخول عبر المنعرج المؤدي لملعب رادس ثم العبور على مفترق المدينة الجديدة ، فمفترق شوشة رادس ، ومنه مفترق عمارات رادس حي محمد علي ، ثم الطريق الحزامية مقرين للالتحاق بوسط العاصمة واستعمال قنطرة رادس حلق الوادي للالتحاق بالضاحية الشمالية







كما طرحت الوزارة ، إمكانية استعمال المنعرج من جهة "بنك الاسكان" ثم قنطرة " السان جاك" ، فقنطرة "شوشة رادس" ، ومنها في اتجاه قنطرة رادس -حلق الوادي ، ثم الالتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشمالية

ودعت الوزارة ،في البلاغ ذاته، كافة مستعملي الطريق الى تطبيق القانون والتقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السلامة المرورية



وأفادت بأنها وضعت كل الامكانيات البشرية والمادية الضرورية لارشاد مستعملي الطرقات ومساعدتهم.