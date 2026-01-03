أبرز الأحداث السياسية خلال أسبوع
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت تغطيتها خلال الأسبوع المنقضي، من 28 ديسمبر إلى 3 جانفي 2026، مرتّبة زمنياً:
الأحد 28 ديسمبر
الأحد 28 ديسمبر
* توقيع برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية، بين وكالتي أنباء البلدين.
* توقيع خمس وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
* تونس تعبّر عن تأييدها للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، المندّدة باعتراف الكيان الصهيوني بإقليم “أرض الصومال”، وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية.
الاثنين 29 ديسمبر* الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن تثبيت عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف، ولاية المهدية.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الكويتي عبد الله علي عبد الله اليحيا يؤكدان، خلال اتصال هاتفي، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.
* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تؤجّل النظر في قضية “التسفير” إلى جلسة 29 جانفي 2026.
* الدائرة نفسها ترفض اعتراض المتهم أحمد نجيب الشابي شكلاً على الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن 12 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.
* المرصد الوطني للسلامة المرورية يعلن خطة شاملة لتأمين ليلة رأس السنة.
* لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تستمع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول ثلاثة مشاريع قوانين متعلّقة باتفاقيات المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
الثلاثاء 30 ديسمبر* نقيب الصحفيين زياد دبار يصرّح بأن 80 بالمائة من المؤسسات الصحفية في تونس مهدّدة بالغلق.
* نشر الأمر عدد 485 لسنة 2025 المتعلّق بإعلان حالة الطوارئ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى تطوير الإعلام الديني بالاعتماد على الوسائط الحديثة.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد، خلال لقائه عدداً من المسؤولين، أن الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي.
* رئيس الجمهورية يشدّد، في لقائه بوزير النقل، على ضرورة وضع حد فوري للإخلالات في قطاع النقل الجوي.
الأربعاء 31 ديسمبر* مرصد شاهد يوصي بإيجاد آلية واضحة للنظر في مطالب سحب الوكالة.
* محكمة الاستئناف تقرّ سجن عبير موسي مدة عامين في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات.
* وزارة الشؤون الدينية تعلن إدراج المترشحين للحج من قائمات الانتظار ضمن القائمات النهائية لموسم 1447هـ/2026.
* وزير الخارجية يؤكد شروع تونس في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون إلى 100 ألف طن.
* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يتفقد سير العمل بالقاعدة العسكرية بالعمران ليلة رأس السنة.
* رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يدعو إلى تسريع تقديم مشاريع القوانين.
* مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرّر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026.
* رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على مجلس وزاري مضيّق حول مراجعة قانون الاستثمار.
* مجلس نواب الشعب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بالمبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
الخميس 1 جانفي* رئيس الجمهورية يهنّئ الشعب التونسي بحلول السنة الإدارية الجديدة 2026.
الجمعة 2 جانفي* محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفي محمد بوغلاب لسنتين، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
* وزير الشؤون الدينية يشرف على جلسة عمل خصّصت للاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321297