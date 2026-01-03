أبرز الأحداث السياسية خلال أسبوع

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تمّت تغطيتها خلال الأسبوع المنقضي، من 28 ديسمبر إلى 3 جانفي 2026، مرتّبة زمنياً:



الأحد 28 ديسمبر



الاثنين 29 ديسمبر



الثلاثاء 30 ديسمبر



الأربعاء 31 ديسمبر



الخميس 1 جانفي



الجمعة 2 جانفي



* توقيع برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين، بين وكالتي أنباء البلدين.* توقيع خمس وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، خلال أشغال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.* تونس تعبّر عن تأييدها للبيانات الصادرة عن، المندّدة باعتراف الكيان الصهيوني بإقليم “أرض الصومال”، وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية.تعلن تثبيت عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة الشرف، ولاية المهدية.* وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارجونظيره الكويتييؤكدان، خلال اتصال هاتفي، متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.* الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تؤجّل النظر في قضية “التسفير” إلى جلسة 29 جانفي 2026.* الدائرة نفسها ترفض اعتراض المتهمشكلاً على الحكم الغيابي الصادر ضده بالسجن 12 عاماً في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1”.يعلن خطة شاملة لتأمين ليلة رأس السنة.* لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي تستمع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول ثلاثة مشاريع قوانين متعلّقة باتفاقيات المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.* نقيب الصحفيينيصرّح بأن 80 بالمائة من المؤسسات الصحفية في تونس مهدّدة بالغلق.* نشر الأمر عدد 485 لسنة 2025 المتعلّق بإعلان حالة الطوارئ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.* وزير الشؤون الدينيةيدعو إلى تطوير الإعلام الديني بالاعتماد على الوسائط الحديثة.* رئيس الجمهوريةيؤكد، خلال لقائه عدداً من المسؤولين، أن الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي.* رئيس الجمهورية يشدّد، في لقائه بوزير النقل، على ضرورة وضع حد فوري للإخلالات في قطاع النقل الجوي.يوصي بإيجاد آلية واضحة للنظر في مطالب سحب الوكالة.* محكمة الاستئناف تقرّ سجنمدة عامين في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات.* وزارة الشؤون الدينية تعلن إدراج المترشحين للحج من قائمات الانتظار ضمن القائمات النهائية لموسم 1447هـ/2026.* وزير الخارجية يؤكد شروع تونس في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون إلى 100 ألف طن.* وزير الدفاع الوطنييتفقد سير العمل بالقاعدة العسكرية بالعمران ليلة رأس السنة.* رئيس مجلس نواب الشعبيدعو إلى تسريع تقديم مشاريع القوانين.* مجلس إدارةيقرّر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة لتصبح 7 بالمائة بداية من 7 جانفي 2026.* رئيسة الحكومةتشرف على مجلس وزاري مضيّق حول مراجعة قانون الاستثمار.* مجلس نواب الشعب يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بالمبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.* رئيس الجمهورية يهنّئ الشعب التونسي بحلول السنة الإدارية الجديدة 2026.* محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي القاضي بسجن الصحفيلسنتين، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.* وزير الشؤون الدينية يشرف على جلسة عمل خصّصت للاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.